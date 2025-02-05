Ακόμα και οι ίδιοι οι Ρεπουμπλικάνοι είναι διχασμένοι από το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβουν οι ΗΠΑ την κατεστραμμένη από τον πόλεμο Γάζα, να εγκατασταθούν οι Παλαιστίνιοι αλλού και στη συνέχεια να την αναπτύξουν οικονομικά.

Το σχέδιο του Τραμπ προκάλεσε σύγχυση και σκεπτικισμό σε ορισμένους από τους Ρεπουμπλικάνους βουλευτές, ενώ κάποιοι χαρακτήρισαν την ιδέα αυτή «τολμηρή, αποφασιστική».

Η ιδέα προκάλεσε διεθνή καταδίκη αλλά και κάποια διαφωνία στους Ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο. Οι δύσπιστοι βουλευτές είπαν ότι εξακολουθούν να τάσσονται υπέρ της λύσης των δύο κρατών για το Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους, που αποτελεί εδώ και καιρό θεμέλιο της διπλωματίας των ΗΠΑ. Μερικοί απέρριψαν επίσης την ιδέα να ξοδέψουν τα δολάρια των φορολογουμένων των ΗΠΑ ή να στείλουν αμερικανικά στρατεύματα σε μια περιοχή που έχει ήδη καταστραφεί από τον πόλεμο που μαίνεται εδώ και πάνω από ένα χρόνο.

«Νόμιζα ότι ψηφίσαμε πρώτα την Αμερική», είπε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Ραντ Πολ στο X.

Οι Ρεπουμπλικάνοι κατέχουν μικρή πλειοψηφία στο Κογκρέσο έναντι των Δημοκρατικών, οι οποίοι απέρριψαν την ιδέα κατηγορηματικά. «Αυτή είναι εθνοκάθαρση με άλλο όνομα», δήλωσε ο γερουσιαστής Κρις Βαν Χόλεν στο MSNBC.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής, Τζέρι Μοράν είπε ότι η ιδέα μιας λύσης δύο κρατών δεν μπορεί να απορριφθεί. «Δεν είναι κάτι που μπορεί να αποφασιστεί μονομερώς», είπε στους δημοσιογράφους.

Η γερουσιαστής Lisa Murkowski είπε ότι δεν θα κάνει εικασίες για οποιαδήποτε πιθανή πρόταση για αποστολή αμερικανικών δυνάμεων σε μια περιοχή «που έχει δει αρκετή αναταραχή».

«Δεν θέλω καν να κάνω εικασίες για αυτήν την ερώτηση, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ τρομακτικό», είπε.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον επαίνεσε το σχέδιο ως «τολμηρό, με αποφασιστική δράση με σκοπό την προσπάθεια διασφάλισης της ειρήνης στην περιοχή».

«Πιστεύω ότι ο κόσμος κατανοεί την αναγκαιότητα του, και θα σταθούμε στο πλευρό του Ισραήλ καθώς εργάζονται για αυτόν τον στόχο. Και θα είμαστε δίπλα στον Πρόεδρο στην πρωτοβουλία του αυτή» είπε ο Τζόνσον σε συνέντευξη Τύπου.

Δημοσκόπηση πάντως των Reuters/Ipsos που διενεργήθηκε στις 20-21 Ιανουαρίου, μετά την ορκωμοσία του Τραμπ, αλλά πριν από τα τελευταία σχόλια για τη Γάζα, διαπίστωσε ότι μόλις το 15% των Ρεπουμπλικανών υποστήριξε την ιδέα της χρήσης στρατιωτικής βίας από τις ΗΠΑ για την απόκτηση νέων εδαφών.

Το Πεντάγωνο "είναι έτοιμο να εξετάσει όλες τις επιλογές" για τη Γάζα

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε σήμερα ότι το Πεντάγωνο είναι έτοιμο να εξετάσει όλες τις επιλογές του σε ό,τι αφορά τη Λωρίδα της Γάζας, μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήθελε η Ουάσινγκτον να αναλάβει τον έλεγχο του θύλακα και να τον αναπτύξει.

«Απλώς θα έλεγα, για το θέμα της Γάζας, ότι ο ορισμός της τρέλας είναι να προσπαθείς να κάνεις το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά και ξανά», είπε ο Χέγκσεθ πριν από τη συνάντηση που θα έχει με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Πεντάγωνο.

«Ο πρόεδρος (Τραμπ) είναι πρόθυμος να σκεφτεί αντισυμβατικά, να αναζητήσει νέους και μοναδικούς, δυναμικούς τρόπους για να επιλύσει προβλήματα που έμοιαζαν δισεπίλυτα. Είμαστε προετοιμασμένοι να εξετάσουμε όλες τις επιλογές», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.