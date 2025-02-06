Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης μετασκεύασαν πλοίο στον 1ο εκτοξευτή drones

Επίδειξη δύναμης από την Τεχεράνη. Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν παρέλαβαν το πρώτο πλοίο της χώρας ικανό να εκτοξεύει ανεπτυγμένης τεχνολογίας drones και ελικόπτερα.



Εν μέσω στρατιωτικών ασκήσεων που διαρκούν από τις αρχές Ιανουαρίου έως τις αρχές Μαρτίου, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν αποκάλυψαν νέα όπλα, καθώς η Τεχεράνη προετοιμάζεται για κλιμάκωση της έντασης με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.



«Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέλαβαν δράση για να ανακατασκευάσουν ένα εμπορικό πλοίο σε μια κινητή ναυτική πλατφόρμα ικανή να εκτελεί αποστολές με drone και ελικόπτερα στους ωκεανούς», τόνισε ο Διοικητής Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης Αλιρεζά Τανγκσίρι.

Δείτε το βίντεο





Το Shahid Beheshti, ένα πρώην πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, είναι εξοπλισμένο με διάδρομο 180 μέτρων, και μπορεί να λειτουργήσει χωρίς ανεφοδιασμό για διάστημα έως και ένα χρόνο, αναφέρει το ιρανικό πρακτορείο Tasnim.

Το πλοίο είναι διαφορετικό από τα προηγούμενα πολεμικά πλοία των Φρουρών της Επανάστασης επειδή μπορεί να εκτοξεύσει και να ανακτήσει μεγαλύτερα drones όπως το Qaher και το Mohajer-6.



«Η προσθήκη αυτού του πλοίου στον στόλο μας είναι ένα σημαντικό βήμα για την αύξηση της αμυντικής και αποτρεπτικής ικανότητας του Ιράν σε μακρινά ύδατα και για τη διατήρηση των συμφερόντων εθνικής ασφάλειας», προσθέτει ο Τανγκσίρι.

Στο βίντεο διακρίνεται η απονήωση μη επανδρωμένων εναέριων σκαφών (UAV), είτε από προοπτική τρίτου προσώπου είτε από προοπτική πρώτου προσώπου (FPV) από κάμερα του drone.

Κεκαλυμμένες απειλές κατά της Τεχεράνης εξαπέλυσε στο μεταξύ την Τετάρτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στο πυρηνικό της πρόγραμμα.

