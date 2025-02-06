Στη Βρετανία πωλείται λιχουδιά για σκύλους που έχει παραχθεί από κρέας εργαστηρίου

Σε pet shop της Βρετανίας οι πολίτες μπορεί να βρουν πλέον, εκτός από τις κλασικές λιχουδιές για τους τετράποδους φίλους τους και τροφή που είναι φτιαγμένη από κρέας που καλλιεργείται στο εργαστήριο.

Συγκεκριμένα, το Pets at Home, που έβαλε στα ράφια του τα νέα Chick Bites, λιχουδιές που είναι φτιαγμένες από φυτικά συστατικά σε συνδυασμό με κρέας που παράγεται στο εργαστήριο, αναφέρει πως πρόκειται για μια παγκόσμια πρωτοτυπία.

Ο κατασκευαστής της τροφής, Meatly, δήλωσε ότι το κοτόπουλο παράγεται από ένα μόνο δείγμα κυττάρων που λαμβάνονται από ένα αυγό κοτόπουλου, από το οποίο μπορεί να παραχθεί αρκετό καλλιεργημένο κρέας για να τρέφονται τα κατοικίδια ζώα «για πάντα».

Ισχυρίζεται επίσης, σύμφωνα με την Guardian, ότι το κρέας είναι «εξίσου νόστιμο και θρεπτικό με το παραδοσιακό στήθος κοτόπουλου» και περιέχει τα αμινοξέα, τα λιπαρά οξέα, τα μέταλλα και τις βιταμίνες που απαιτούνται για την υγεία των κατοικίδιων.

Τον Ιούλιο, το Ηνωμένο Βασίλειο έγινε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που υποστήριξε το καλλιεργημένο κρέας για χρήση σε τροφές κατοικιδίων, αφού το κοτόπουλο που παράγεται από την Meatly εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η Pets at Home δήλωσε ότι πιστεύει ότι είναι η πρώτη εταιρεία στον κόσμο που πωλεί καλλιεργημένο κρέας σε τροφές για ζώα.

Μια περιορισμένη έκδοση των Chick Bites έχει αρχίσει να πωλείται σε κατάστημα στο Brentford, στο δυτικό Λονδίνο. Ο λιανοπωλητής, ο οποίος έχει επενδύσει στη Meatly, δήλωσε ότι το σνακ είναι μια θρεπτική, υγιεινή και βιώσιμη εναλλακτική λύση στις παραδοσιακές λιχουδιές για σκύλους.

Επίσης, δήλωσε ότι σχεδιάζει να συγκεντρώσει κεφάλαια για να επεκτείνει την παραγωγή ώστε οι λιχουδιές να είναι διαθέσιμες σε περισσότερα καταστήματα της χώρας.

Ο ιδρυτικός διευθύνων σύμβουλος της Meatly, Όουεν Ένσορ ανέφερε: «Μόλις πριν από δύο χρόνια, αυτό φαινόταν σαν ένα όνειρο. Σήμερα απογειωνόμαστε. Είναι ένα τεράστιο άλμα προς τα εμπρός, προς μια σημαντική αγορά για κρέας που είναι υγιεινό, βιώσιμο και φιλικό προς τον πλανήτη μας και τα άλλα ζώα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.