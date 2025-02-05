Τραμπ: Υπερβολή αυτό που λέγεται ότι θα τινάξουμε το Ιράν στον αέρα

Κεκαλυμμένες απειλές κατά της Τεχεράνης εξαπολύει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στο πυρηνικό της πρόγραμμα.



Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ δηλώνει αρχικά ότι θέλει «το Ιράν να είναι μια μεγάλη και επιτυχημένη χώρα, αλλά μια χώρα που δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο» και μετά δηλώνει με νόημα: «Οι αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, συνεργαζόμενες με το Ισραήλ, πρόκειται να τινάξουν το Ιράν στον αέρα’’, ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΕΣ».

Κατόπιν, ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ότι αντί του σεναρίου της καταστροφής του Ιράν θα προτιμούσε «κατά πολύ» μια πυρηνική συμφωνία.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ αναλυτικά



«Θέλω το Ιράν να είναι μια μεγάλη και επιτυχημένη χώρα, αλλά μια χώρα που δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο. Οι αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, συνεργαζόμενες με το Ισραήλ, πρόκειται να τινάξουν το Ιράν στον αέρα’’, ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΕΣ. Θα προτιμούσα κατά πολύ μια Επιβεβαιωμένη Πυρηνική Ειρηνευτική Συμφωνία, η οποία θα επιτρέψει στο Ιράν να αναπτυχθεί και να ευημερήσει ειρηνικά. Θα πρέπει να αρχίσουμε να το εργαζόμαστε αμέσως και να κάνουμε μια μεγάλη γιορτή στη Μέση Ανατολή όταν υπογραφεί και ολοκληρωθεί. Ο Θεός να ευλογεί τη Μέση Ανατολή!»



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.