Αφού πέρασε πάνω από δέκα χρόνια περιμένοντας τη θανάτωσή του, ο Στίβεν Νέλσον, 37 ετών, που καταδικάστηκε το 2011 στην εσχάτη των ποινών για τον φόνο πάστορα, παρότι ουδέποτε έπαψε να επαναλαμβάνει πως δεν τον διέπραξε, εκτελέστηκε χθες Τετάρτη με θανατηφόρα ένεση στην πολιτεία του Τέξας.

Στον Στίβεν Νέλσον επιβλήθηκε η θανατική ποινή το 2011 αφού κρίθηκε ένοχος για τον φόνο 28χρονου πάστορα, του Κλιντ Ντόμπσον, που πέθανε εξαιτίας ασφυξίας που του προκλήθηκε με πλαστική σακούλα κατά τη διάρκεια ληστείας σε εκκλησία στην Άρλιγκτον, κοντά στο Ντάλας. Η γραμματέας του πάστορα Τζούντι Έλιοτ επίσης υπέστη βίαιη επίθεση, αλλά επέζησε.

Ο Στίβεν Νέλσον ήθελε να τον συνοδεύσει ιερέας τις τελευταίες στιγμές του. Αυτή ήταν «η πρώτη ανθρώπινη επαφή σε δεκατρία χρόνια», ανέφερε, καθώς δεν «δεν έχω συγκρατούμενους».

Οι τελευταίες του φράσεις πριν εκτελεστεί χθες ήταν πως αισθανόταν «ειρηνικά» και «δεν φοβόταν».

Λίγο πριν ξεκινήσει η ένεση, ο Νέλσον είπε επανειλημμένα στη γυναίκα του, η οποία τον παντρεύτηκε πριν λίγο καιρό στην φυλακή και παρακολουθούσε από ένα παράθυρο, μαζί με τον σκύλο τους, ότι την αγαπούσε και ότι ήταν ευγνώμων.

«Δεν φοβάμαι. Είμαι ήσυχος», πρόσθεσε ο Νέλσον. «Ας ξεκινήσουμε, φύλακα».

Πρόκειται για τη 2η εκτέλεση στις ΗΠΑ φέτος, μετά τις 25 το 2024. Άλλη μία εκτέλεση θανατοποινίτη είναι προγραμματισμένο να γίνει σήμερα στην Αλαμπάμα.

«Σε τσακίζει λίγο-λίγο κάθε μέρα»

Ο Στίβεν Νέλσον επέμενε να αρνείται πως διέπραξε το έγκλημα. Αλλά όλες οι εφέσεις του απορρίφθηκαν από την αμερικανική δικαιοσύνη. Ισχυριζόταν πως απλά «κράταγε τσίλιες».Το Γαλλικό Πρακτορείο τον συνάντησε στη φυλακή της Λίβινγκστον όπου ήταν φυλακισμένος, κάπου μια ώρα με το αυτοκίνητο βόρεια από το Χιούστον, δεκαπέντε ημέρες πριν από την εκτέλεσή του.

«Δεν γνώριζα τι έγινε στο εσωτερικό. Οι άλλοι δύο (σ.σ. ύποπτοι για την υπόθεση, που δεν δικάστηκαν) με κατηγόρησαν για τα πάντα πίσω από την πλάτη μου: αυτοί είναι ελεύθεροι, εγώ είναι μέσα. Είμαι αθώος που θα εκτελεστεί για φόνο που δεν διέπραξε. Το DNA και όλα τα αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν πως δεν σκότωσα κανέναν», είπε πει.

«Είναι ενίοτε σκληρό, επειδή περιμένεις να σε σκοτώσουν», περιέγραψε, με ήρεμη φωνή, στην άλλη πλευρά του παραθύρου στον θάλαμο επισκέψεων με πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας. «Τσακίζει μικρό μέρος σου καθημερινά. Σε τσακίζει λίγο-λίγο κάθε μέρα».

VIDEO: Steven Nelson has spent more than a dozen years on Death Row in Texas and is to be executed by lethal injection on February 5, for a murder which he insists he did not commit. pic.twitter.com/oIAO67lP66 — AFP News Agency (@AFP) February 4, 2025

Η ποινή του θανάτου, στους υποστηρικτές της οποίας συγκαταλέται ο νέος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες.

Σε άλλες τρεις, στην Καλιφόρνια, στο Όρεγκον και στην Πενσιλβάνια, έχει αποφασιστεί μορατόριουμ στην επιβολή της.

Πηγή: skai.gr

