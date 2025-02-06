Την Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου, ο Σύρος πρόεδρος Αχμέντ αλ-Σάρα επισκέφτηκε επισήμως την Τουρκία και συναντήθηκε με τον Ερντογάν. Στο ταξίδι συνοδευόταν από την σύζυγό του, η οποία εμφανίστηκε ουσιαστικά για πρώτη φορά δημοσίως στο εξωτερικό, από τότε που οι τζιχαντιστές κατέλαβαν την εξουσία, εκδιώκοντας τον Μπασάρ αλ Ασαντ.

Ενώ οι άντρες μιλούσαν για δουλειές, οι σύζυγοί τους είχαν παράπλευρες, ιδιωτικές συναντήσεις. Η Εμινέ Ερντογάν φωτογραφήθηκε με την «Πρώτη Κυρία» της Συρίας και ανέβασε την φωτογραφία στα social media.

«Με μεγάλη μου χαρά φιλοξενώ την αξιότιμη σύζυγο του Προέδρου της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, κα Λατίφα Ελ Ντουρούμπι, η οποία πραγματοποιεί σήμερα επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας» έγραψε η σύζυγος του Τούρκου προέδρου.

Bugün ülkemize resmi ziyarette bulunan Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın değerli eşi Latife El Durubi Hanımefendi’yi ağırlamaktan büyük mutluluk duydum.



İnsani yardımlar, toplumsal dayanışma, kadınların güçlendirilmesi ve eğitimin rolü gibi birçok önemli konuyu konuşma… pic.twitter.com/NbPVB9amBb — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 4, 2025

Σύμφωνα με την Εμινέ Ερντογάν, «είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για πολλά σημαντικά θέματα όπως η ανθρωπιστική βοήθεια, η κοινωνική αλληλεγγύη, η ενδυνάμωση των γυναικών και ο ρόλος της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, συζητήσαμε τα βήματα που μπορούμε να κάνουμε μαζί για τις γυναίκες και τα παιδιά, που υποφέρουν περισσότερο από τον πόλεμο σε όλο τον κόσμο».

Ποια είναι η Λατίφα αλ Ντουρούμπι

Σύμφωνα με αραβόφωνα μέσα ενημέρωσης, η Λατίφα ελ Ντουρούμπι (ή αλ Νταρούμπι, ή αλ Σάρα) φέρεται να γεννήθηκε το 1984, άρα είναι 41 ετών.

Εχει μεταπτυχιακό στην αραβική γλώσσα και λογοτεχνία και είναι μητέρα τριών αγοριών.

Η σύζυγος του αλ Σάρα- η μοναδική όπως δήλωσε ο ίδιος - έχει εμφανιστεί ελάχιστες φορές. Σε όλες τις εμφανίσεις της φοράει μαύρο χιτζάμπ αλλά έχει ακάλυπτο το πρόσωπό της.

Πριν λίγες ημέρες, από την επίσκεψη του αλ Σάρα στη Σαουδική Αραβία κυκλοφόρησε ευρέως στα social media μία σπάνια δημόσια εμφάνιση της στο πλευρό του συζύγου της (και όχι πίσω του).

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şaraa’nın eşi Latife el-Darubi, Mekke’de Umre ibadeti sırasında ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.



Daha önce eşiyle birlikte hiç görüntülenmeyen el-Darubi’nin, Şaraa’nın Suudi Arabistan’a resmi ziyareti sırasında ortaya çıkması dikkat… pic.twitter.com/FChp4ZooG2 — Çetiner Çetin (@cetiner_cetin) February 4, 2025

First public appearance of Syria’s First Lady, Latifa Al-Sharaa, alongside President Ahmed Al-Sharaa in Mecca. pic.twitter.com/naQPe4T4BL — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) February 3, 2025

Επίσης, η αλ-Ντουρούμπι συναντήθηκε και με μια αντιπροσωπεία Σύριων γυναικών από τις ΗΠΑ, όπου ο αλ -Σάρα την παρουσίασε δημόσια.

Μάλιστα τότε επιβεβαίωσε ότι ήταν η μοναδική του σύζυγος, ενώ σύμφωνα με άτομο που συμμετείχε στη συνάντηση, ο Σύρος πρόεδρος δήλωσε ότι «αγαπά βαθιά» τη γυναίκα του.

