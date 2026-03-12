Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις επανέλαβαν την Πέμπτη ότι ελέγχουν το Στενό του Ορμούζ και δεν θα επιτρέψουν στις ΗΠΑ ή σε χώρες που εμπλέκονται σε πρόσφατες επιθέσεις κατά του Ιράν να περάσουν από τη ζωτικής στρατηγικής σημασίας πλωτή οδό.



«Χωρίς καμία αμφιβολία ή αμέλεια, το Στενό του Ορμούζ βρίσκεται υπό τη σοφή διαχείριση των γενναίων ναυτικών δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης. Οι Αμερικανοί επιτιθέμενοι και οι συνεργάτες τους δεν έχουν κανένα δικαίωμα να περάσουν από εδώ», δήλωσε το Κεντρικό Αρχηγείο Khatam al-Anbiya, μια μονάδα υπεύθυνη για την επίβλεψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων.



Το Ιράν είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι είχε κλείσει το Στενό του Ορμούζ σε σκάφη που ανήκουν σε χώρες που συνδέονται με τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στη χώρα. Η πλωτή θαλάσσια οδός είναι μια από τις πιο κρίσιμες στον κόσμο για τις παγκόσμιες μεταφορές ενέργειας αναφέρει το πρακτορείο Anadolu.

Παρόλο που τα ύδατα ανήκουν στο Ιράν και το Ομάν, το διεθνές δίκαιο (Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας) προβλέπει το δικαίωμα της «διέλευσης τράνζιτ» (transit passage) για όλα τα πλοία. Η Τεχεράνη όμως επιμένει ότι έχει τον «απόλυτο έλεγχο» και απειλεί να βυθίσει οποιοδήποτε σκάφος «εχθρικών κρατών».

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά για όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Το Στενό του Ορμούζ βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα (great shape), υποστήριξε τη νύχτα ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το ιρανικό καθεστώς έχει «ξεδοντιαστεί», και ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν ουσιαστικά κερδίσει τον πόλεμο, παρότι οι τιμές του πετρελαίου παίρνουν και πάλι την ανιούσα.

Μια πιο απαισιόδοξη εικόνα σε σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ για την πορεία του πολέμου στο Ιράν περιέγραψε πάντως ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον, Γεχίελ (Μάικλ) Λάιτερ. Ο Λάιτερ πάντως, ξεκαθάρισε ότι το Ιράν κρύβει εκτοξευτές πυραύλων σε ορεινές περιοχές, γεγονός που καθιστά πιο δύσκολο για την αμερικανοϊσραηλινή συμμαχία να τους βρει και να τους καταστρέψει.

«Όταν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ θα δούμε νέα πτώση των τιμών του πετρελαίου» δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.