Εκτινάσσονται για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, καθώς οι επίμονες ανησυχίες για τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης στη Μέση Ανατολή επισκίασαν τη συντονισμένη απελευθέρωση τεράστιων αποθεμάτων πετρελαίου από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΔΟΕ).

Το συμβόλαιο του Brent για τον επόμενο μήνα κινείται ανοδικά κατά 6,35%, στα 97,82 δολάρια το βαρέλι (09:00 ώρα Ελλάδος), ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημειώνει άνοδο 6,15%, στα 92,60 δολάρια το βαρέλι.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, το Ιράκ διέκοψε τις δραστηριότητες στους τερματικούς σταθμούς πετρελαίου του, μετά την επίθεση σε δύο πετρελαιοφόρα στα ιρακινά ύδατα, υπογραμμίζοντας τους αυξημένους κινδύνους εφοδιασμού στη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ πρέπει να εγγυηθούν ότι ούτε αυτές ούτε το Ισραήλ θα επιτεθούν στη χώρα στο μέλλον, προκειμένου να εξεταστεί η πιθανότητα κατάπαυσης του πυρός, κάτι που η Ουάσιγκτον είναι απίθανο να αποδεχτεί.

Επιπλέον, το κρίσιμο στενό του Ορμούζ παραμένει ουσιαστικά κλειστό, με αρκετά εμπορικά πλοία να έχουν υποστεί επίθεση στα ανοικτά των ακτών του Ιράν. Αυτό έχει οδηγήσει τους μεγάλους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής να περιορίσουν σημαντικά την παραγωγή, περιορίζοντας περαιτέρω την παγκόσμια προσφορά.

Εν τω μεταξύ, ο ΔΟΕ ενέκρινε τη μεγαλύτερη απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης στην ιστορία του.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας πήρε τελικά την απόφαση να αποδεσμεύσει 400 εκατομμυρία βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αποδέσμευση όλων των εποχών.

Ο IEA συγκάλεσε το πρωί της Τετάρτης έκτακτη σύνοδο των χωρών μελών του, προκειμένου να συζητηθεί μια ενδεχόμενη «απόφαση» για την αποδέσμευση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου και ο εκτελεστικός διευθυντής, Φατίχ Μπιρόλ ανακοίνωσε πως εγκρίθηκε ομόφωνα και από τις 32 χώρες-μέλη η αποδέσμευση, όπως, άλλωστε, αναμενόταν. Η αποδέσμευση θα ξεκινήσει σταδιακά με προτεραιότητα τις χώρες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.





