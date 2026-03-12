Ισραήλ: «H επιχείρηση στο Ιράν θα διαρκέσει περισσότερο»

Μια πιο απαισιόδοξη εικόνα σε σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ για την πορεία του πολέμου στο Ιράν περιέγραψε ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον, Γεχίελ (Μάικλ) Λάιτερ, Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι το καθεστώς ουσιαστικά έχει τελειώσει, ότι τα πυραυλικά του αποθέματα του εξαντλούνται, και ότι το Στενό του Ορμούζ βρίσκεται σε «εξαιρετική φόρμα».



Ο Λάιτερ πάντως, ξεκαθάρισε ότι το Ιράν κρύβει εκτοξευτές πυραύλων σε ορεινές περιοχές, γεγονός που καθιστά πιο δύσκολο για την αμερικανοϊσραηλινή συμμαχία να τους βρει και να τους καταστρέψει.

«Κρύβουν τους εκτοξευτές στα βουνά... αυτό μας δυσκολεύει, επομένως η επιχείρηση θα διαρκέσει περισσότερο» διεμήνυσε ο Ισραηλινός διπλωμάτης. Όταν ανοίξει και είναι ασφαλές το Στενό του Ορμούζ θα δούμε περαιτέρω πτώση των τιμών του πετρελαίου, δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης πριν τη νέα άνοδο.

Διευκρίνισε ότι η στρατηγική αφορά την «κατάρρευση καθεστώτος», ώστε το Ιράν να πάψει οριστικά να αποτελεί πυρηνική απειλή και εξαγωγέα τρομοκρατίας. Όσο το ιρανικό καθεστώς διατηρεί μια πυρηνική και βαλλιστική απειλή πάνω από την κεφαλή του πλανήτη, οι τιμές του πετρελαίου θα είναι στο έλεός τους προειδοποίησε.



Απαντώντας σε αναφορές ότι οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις προκάλεσαν την αύξηση των τιμών του πετρελαίου παγκοσμίως, ο Λάιτερ δήλωσε: «Ορισμένα μέσα ενημέρωσης έχουν αναφέρει ότι αυτός είναι ο λόγος για την αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Λοιπόν, δεν ισχύει αυτό. Η αποθήκη καυσίμων ανήκε στο IRGC. Δεν ήταν πετρέλαιο που κυκλοφορούσε στις διεθνείς αγορές. Αυτή ήταν μια πηγή χρηματοδότησης του IRGC, την οποία αφαιρέσαμε. Μετά τις χθεσινές δηλώσεις του προέδρου, είδαμε την τιμή να μειώνεται».

