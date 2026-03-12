Η χήρα του Τσάρλι Κερκ διορίσθηκε στο διοικητικό συμβούλιο στρατιωτικής σχολής

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διόρισε την Έρικα Κερκ, χήρα του δολοφονημένου υπερυντηρητικού ίνφλουενσερ Τσάρλι Κερκ, στο διοικητικό συμβούλιο της Ακαδημίας Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, μιας από τις στρατιωτικές σχολές με το μεγαλύτερο κύρος στις Ηνωμένες Πολιτείες, έκαναν χθες, Τετάρτη, γνωστό αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

«Ο πρόεδρος Τραμπ έκανε την τέλεια επιλογή διορίζοντας την Έρικα Κερκ» στο διοικητικό συμβούλιο της US Air Force Academy, δήλωσε η Ολίβια Γουέιλς, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, στην εφημερίδα USA Today.

Το όνομα της 37χρονης Έρικα Κερκ εμφανίζεται στον επίσημο ιστότοπο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής της στρατιωτικής Ακαδημίας που έχει την έδρα της στο Κολοράντο Σπρινγκς (δυτικές ΗΠΑ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ακαδημίας Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ αποτελείται από 16 μέλη και επιβλέπει το ήθος, την πειθαρχία, τα προγράμματα σπουδών, την εκπαίδευση, τον εξοπλισμό, τις χρηματοοικονομικές υποθέσεις και τις ακαδημαϊκές μεθόδους του στρατιωτικού αυτού θεσμού. Διατυπώνει κάθε χρόνο συστάσεις στο υπουργείο Άμυνας.

Ο Τσάρλι Κερκ ήταν μέλος αυτού του διοικητικού συμβουλίου μέχρι τη δολοφονία του, το Σεπτέμβριο, σε πανεπιστημιούπολη της Γιούτα (κεντρικές ΗΠΑ).

Μετά το θάνατο του συζύγου της, η Έρικα Κερκ ανέλαβε την ηγεσία του κινήματός του, του Turning Point USA (Σημείο Καμπής ΗΠΑ), μιας οργάνωσης της συντηρητικής νεολαίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

