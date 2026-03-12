Χωρίς προοπτική αποκλιμάκωσης συνεχίζεται για 13η μέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τα αντιμαχόμενες στρατόπεδα, ΗΠΑ–Ισραήλ και Ιράν, να εξαπολύουν εκατέρωθεν ανηλεείς επιθέσεις. Η Τεχεράνη απειλεί με ολοκληρωτικό πόλεμο, ενώ ΗΠΑ και Ισραήλ κάνουν λόγο για πόλεμο που θα συνεχιστεί όσο χρειαστεί.

Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να αυξάνονται, με το αργό να υπερβαίνει τα 100 δολάρια το βαρέλι, παρά τη συμφωνία μεγάλων χωρών και οργανισμών να απελευθερώσουν ποσότητες ρεκόρ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης σε μια προσπάθεια να ηρεμήσουν τις αγορές.

Τμήματα της Βηρυτού θα «μοιάζουν με τη Γάζα» αν ο Λίβανος δεν σταματήσει τη Χεζμπολάχ, προειδοποίησε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, μιλώντας στους Times of Israel. .

Πάντως, ο πρόεδρος Τραμπ επιμένει ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη κερδίσει τον πόλεμο, παρότι η σύγκρουση διευρύνεται. «Είναι απλώς θέμα πότε, πότε θα σταματήσουμε;» είπε.

Βίντεο καταγράφηκε από Κινέζους εργάτες φαίνεται να δείχνει δύο ιρανικούς πυραύλους να χτυπούν το λιμάνι της Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις των προηγούμενων ωρών

