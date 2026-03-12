Ο René Redzepi, σεφ και συνιδρυτής του Noma, ανακοίνωσε την παραίτησή του από το διεθνώς αναγνωρισμένο εστιατόριό του στην Κοπεγχάγη, μετά τις σοκαριστικές καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας για κακοποίηση του προσωπικού.

Η παραίτηση του Redzepi έρχεται μετά τις συγκλονιστικές μαρτυρίες υπαλλήλων, που περιέγραψαν στη New York Times πως δεχόντουσαν σωματική και ψυχολογική κακοποίηση. Όπως κατήγγειλαν: «χτυπούσε τους υπαλλήλους στο πρόσωπο, τους τρυπούσε με μαγειρικά σκεύη και τους πέταγε στους τοίχους».

Σε ανάρτησή του στο Instagram αναφέρει πως αναλαμβάνει τις ευθύνες για τις πράξεις του και απολογείται προς το προσωπικό.

Αναλυτικά ανέφερε: «Oι τελευταίες εβδομάδες έφεραν στο προσκήνιο το εστιατόριό μας, τον κλάδο μας και τον τρόπο που διοίκησα στο παρελθόν. Έχω προσπαθήσει να γίνω καλύτερος και το Noma έχει κάνει μεγάλα βήματα για να μεταμορφώσει την κουλτούρα του κατά τη διάρκεια των ετών. Αναγνωρίζω ότι αυτές οι αλλαγές δεν διορθώνουν το παρελθόν. Μια συγγνώμη δεν αρκεί. Αναλαμβάνω την ευθύνη για τις πράξεις μου. Μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες δημιουργίας και ηγεσίας αυτού του εστιατορίου, αποφάσισα να αποχωρήσω και να αφήσω τους εξαιρετικούς επικεφαλής να οδηγήσουν το εστιατόριο στο επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας του. Παραιτήθηκα επίσης από το διοικητικό συμβούλιο του MAD, του μη κερδοσκοπικού οργανισμού που ίδρυσα το 2011. Για όσους αναρωτιούνται τι σημαίνει αυτό για το εστιατόριο, θα το πω ξεκάθαρα: η ομάδα του Noma είναι σήμερα η ισχυρότερη και πιο εμπνευσμένη που υπήρξε ποτέ. Λειτουργούμε εδώ και 23 χρόνια και είμαι εξαιρετικά περήφανος για τους ανθρώπους μας, τη δημιουργικότητά μας και την κατεύθυνση που ακολουθεί το Noma. Αυτή η ομάδα θα συνεχίσει μαζί στο Λος Άντζελες, η οποία θα είναι μια σημαντική στιγμή για να δείξουν το αποτέλεσμα της δουλειάς τους και να καλωσορίσουν τους επισκέπτες σε κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Η αποστολή του Noma για το μέλλον είναι να συνεχίσει να εξερευνά ιδέες, να ανακαλύπτει νέες γεύσεις και να φαντάζεται τι μπορεί να γίνει το φαγητό σε μερικές δεκαετίες από τώρα. Το Noma ήταν πάντα μεγαλύτερο από οποιονδήποτε άνθρωπο. Και αυτό το επόμενο βήμα τιμά αυτή την πεποίθηση».

Η ανακοίνωσή του ήρθε μετά την απόφαση της American Express και της Blackbird, να διακόψουν τις σχέσεις τους με το Noma.

Στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της New York Times μίλησαν 35 πρώην υπάλληλοι του εστιατορίου και εκτός από σωματική κακοποίηση περιέγραψαν και σκηνικά με απειλές και ψυχολογική κακοποίηση. Ο σεφ απειλούσε να βάλει τους υπαλλήλους στη μαύρη λίστα του κλάδου, να απελάσει τις οικογένειές τους και να απολύσει τα μέλη των οικογενειών τους από άλλες επιχειρήσεις,

Σημειώνεται πως το Noma έχει καταταχθεί επανειλημμένα στην πρώτη θέση της λίστας με τα 50 καλύτερα εστιατόρια του κόσμου ενώ επεκτάθηκε πρόσφατα και στο Λος Άντζελες. Ένα εισιτήριο κοστίζει 1.500 δολάρια και έγιναν όλα sold out σε μόλις τρία λεπτά.

