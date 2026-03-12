Το Στενό του Ορμούζ βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα (great shape), υποστήριξε τη νύχτα ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το ιρανικό καθεστώς έχει «ξεδοντιαστεί», και ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν ουσιαστικά κερδίσει τον πόλεμο, παρότι οι τιμές του πετρελαίου παίρνουν και πάλι την ανιούσα.

Asked by reporters about oil prices and the Strait of Hormuz upon returning to Joint Base Andrews from tonight’s rally in Kentucky, President Donald J. Trump stated: “The Straits are in great shape. We’ve knocked out all of their boats. They have some missiles, but not very many.… pic.twitter.com/GhWQ6JaE4U March 12, 2026

Σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα για ιρανικούς αδρανείς πυρήνες στις ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε: «Ξέρουμε πού βρίσκονται οι περισσότεροι. Νομίζω ότι έχουμε τα μάτια μας πάνω σε όλους τους… Ήρθαν όταν κυβερνούσε ο νυσταγμένος Τζο Μπάιντεν, ο χειρότερος πρόεδρος στην ιστορία της χώρας μας!»



«Πολλοί άνθρωποι ήρθαν επί Μπάιντεν με τα ηλίθια ανοιχτά σύνορά του. Αλλά ξέρουμε πού βρίσκονται οι περισσότεροι από αυτούς» επέμεινε.

Trump on Iranian sleeper cells in the US: "We know where most are. We have our eyes on all of them, I think — They came in under sleepy Joe Biden, the worst president in the history of our country!"



pic.twitter.com/VfcvEsmNyi — Breaking911 (@Breaking911) March 12, 2026

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για τις τιμές του πετρελαίου και το Στενό του Ορμούζ κατά την επιστροφή του στην Κοινή Βάση Άντριους μετά την προεκλογική συγκέντρωση στο Κεντάκι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το Στενό είναι σε εξαιρετική φόρμα. Έχουμε καταστρέψει όλα τα σκάφη τους. Έχουν μερικούς πυραύλους, αλλά όχι πολύ πολλούς. Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλή φόρμα».



«Έχουν χάσει το ναυτικό τους. Έχουν χάσει την αεροπορία τους. Δεν έχουν καθόλου αντιαεροπορικό εξοπλισμό. Δεν έχουν ραντάρ. Οι ηγέτες τους έχουν χαθεί. Και θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ χειρότερα» προειδοποίησε.



«Θα μπορούσαμε να τους εξοντώσουμε μέχρι σήμερα το απόγευμα, στην πραγματικότητα, μέσα σε μια ώρα, κυριολεκτικά δεν θα μπορούσαν ποτέ να ξαναχτίσουν αυτή τη χώρα» υποστήριξε ο Τραμπ.

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά για όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Κάνουμε μια εκδρομή»

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσπάθησε να καθησυχάσει τους Αμερικανούς κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στο Κεντάκι και το Οχάιο, λέγοντας ότι οι αυξανόμενη τιμή του πετρελαίου που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν είναι προσωρινή, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι ανησυχούν ότι η αύξηση αυτή πυροδοτεί την ανησυχία των ψηφοφόρων για την οικονομία.

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει τελειώσει από την πρώτη στιγμή υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών και ο στρατός παραμένει στην περιοχή για να «ολοκληρώσει τη δουλειά», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Αναφερόμενος στον πόλεμο με το Ιράν, ο Τραμπ επανέλαβε τις δηλώσεις του περί εκδρομής, λέγοντας: «Κάνουμε μια εκδρομή. Ξέρετε τι είναι εκδρομή; Πρέπει να κάνουμε ένα μικρό ταξίδι για να ξεφορτωθούμε μερικούς κακούς, πολύ κακούς ανθρώπους».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του είπε: «Δεν θέλουμε να επιστρέφουμε κάθε δύο χρόνια στο Ιράν. Γιατί κάποια μέρα θα έρθει η στιγμή που δεν θα με έχετε ως πρόεδρο. Και ίσως να έχετε έναν αδύναμο, αξιολύπητο άνθρωπο, όπως είχαμε στο παρελθόν», είπε, εννοώντας τον Μπάιντεν.

Συνέχισε λέγοντας ότι «το Ιρανικό ναυτικό έχει σχεδόν εξολοθρευτεί», ενώ υποστήριξε πως οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ κατέρριψαν 58 πολεμικά πλοία. «Και καταρρίψαμε επίσης πλοία που τοποθετούσαν νάρκες. Βάζουν νάρκες στο νερό τη νύχτα. Υπέροχη δουλειά, σωστά; Ανατινάξαμε πλοία. Και καταρρίψαμε 31 από αυτά», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.