Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με αντίποινα τους διαδηλωτές

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης απειλούν με αντίποινα, καθώς οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συνεχίζονται σε ολόκληρο το Ιράν, με την Τεχεράνη να κάνει λόγο για «τρομοκρατικές επιθέσεις» κατά των δυνάμεων ασφαλείας και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να αναφέρουν δεκάδες νεκρούς διαδηλωτές.

Η υπηρεσία πληροφοριών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), επίλεκτου σώματος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων που στο παρελθόν έχει χρησιμοποιηθεί για την καταστολή μαζικών διαδηλώσεων, εξέδωσε ανακοίνωση με προειδοποίηση για «αντίποινα», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Tasnim.

«Προειδοποιούμε ότι η συνέχιση αυτής της κατάστασης είναι απαράδεκτη και ότι το αίμα των θυμάτων των πρόσφατων τρομοκρατικών περιστατικών βαραίνει εκείνους που τα σχεδίασαν», αναφέρεται στην ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης. «Ο λαός του Ιράν θεωρεί νόμιμο το δικαίωμα στα αντίποινα απέναντι στη διάδοση της ανασφάλειας».

Η ιρανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι «μισθοφόροι» ευθύνονται για τη δολοφονία μελών των δυνάμεων ασφαλείας σε τρομοκρατικά περιστατικά, καθώς οι διαδηλώσεις συνεχίζονται σε ολόκληρη τη χώρα. Την ίδια ώρα, οργανώσεις παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς διαδηλωτές τις τελευταίες ημέρες.

Στην ανακοίνωση που δημοσίευσε το Tasnim προστίθεται ότι η υπηρεσία πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης θεωρεί «κόκκινες γραμμές» τη «διαφύλαξη των επιτευγμάτων» του καθεστώτος και τη «διατήρηση της ασφάλειας της κοινωνίας».

«Θα σταθούμε στο πλευρό του αγαπημένου λαού του Ιράν μέχρι να ηττηθεί πλήρως το σχέδιο του εχθρού και να αποκατασταθεί και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών», καταλήγει η ανακοίνωση.



