Να τηρήσει τον λόγο του και να «παρέμβει» στο Ιράν ζητεί από τον Ντόναλντ Τραμπ ο διάδοχος του θρόνου του Ιράν Ρεζά Παχλαβί σε νέο μήνυμά του στο X. «Έχετε αποδείξει και ξέρω ότι είστε άνθρωπος της ειρήνης και άνθρωπος του λόγου σας. Παρακαλώ να είστε έτοιμοι να παρέμβετε για να βοηθήσετε τον λαό του Ιράν» αναφέρει χαρακτηριστικά, ενώ οι ταραχές στο Ιράν κλιμακώνονται και οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις δεν σταματούν παρά την καταστολή.

Αναλυτικά το μήνυμα του Ρεζά Παχλαβί



Κύριε Πρόεδρε, αυτή είναι μια επείγουσα και άμεση έκκληση για την προσοχή, την υποστήριξη και τη δράση σας. Χθες βράδυ είδατε τα εκατομμύρια γενναίων Ιρανών στους δρόμους να αντιμετωπίζουν πραγματικές σφαίρες. Σήμερα, δεν αντιμετωπίζουν μόνο σφαίρες αλλά και πλήρη διακοπή των επικοινωνιών. Χωρίς Διαδίκτυο. Χωρίς σταθερά τηλέφωνα.



Ο Αλί Χαμενεΐ, φοβούμενος το τέλος του εγκληματικού του καθεστώτος στα χέρια του λαού και με τη βοήθεια της ισχυρής σας υπόσχεσης να υποστηρίξετε τους διαδηλωτές, απείλησε τον λαό στους δρόμους με μια βάναυση καταστολή. Και θέλει να χρησιμοποιήσει αυτή τη διακοπή για να δολοφονήσει αυτούς τους νεαρούς ήρωες.



Έχω καλέσει τον λαό στους δρόμους να αγωνιστεί για την ελευθερία του και να κατακλύσει τις δυνάμεις ασφαλείας με τεράστιο αριθμό. Χθες το έκαναν αυτό. Η απειλή σας προς αυτό το εγκληματικό καθεστώς κράτησε επίσης τους κακοποιούς του καθεστώτος μακριά. Αλλά ο χρόνος είναι κρίσιμος. Ο λαός θα είναι ξανά στους δρόμους σε μια ώρα. Σας ζητώ να βοηθήσετε.



Έχετε αποδείξει και ξέρω ότι είστε άνθρωπος της ειρήνης και άνθρωπος του λόγου σας. Παρακαλώ να είστε έτοιμοι να παρέμβετε για να βοηθήσετε τον λαό του Ιράν.



Mr. President, this is an urgent and immediate call for your attention, support, and action. Last night you saw the millions of brave Iranians in the streets facing down live bullets. Today, they are facing not just bullets but a total communications blackout. No Internet. No… — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 9, 2026

Πηγή: skai.gr

