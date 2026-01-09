Κλιμακώνονται οι αναταραχές στο Ιράν, με τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις να εξαπλώνονται σε πολλές πόλεις, ενώ αναφορές κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς, ανάμεσά τους και αρκετούς αξιωματικούς της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών της Τεχεράνης, που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα.

Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, μετέδωσε ότι αρκετοί αξιωματικοί της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών της Τεχεράνης σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας, όταν δέχθηκαν επίθεση από «ένοπλους διαδηλωτές».

Στην τελευταία κλιμάκωση από την πλευρά της ιρανικής ηγεσίας, ο εισαγγελέας της Τεχεράνης δήλωσε ότι όσοι εμπλέκονται σε πράξεις σαμποτάζ, εμπρησμούς θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη θανατική ποινή, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι αναταραχές κλιμακώνονται στο Ιράν, καθώς οι αρχές επέβαλαν εκτεταμένο μπλακάουτ στο διαδίκτυο σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που εξαπλώνονται σε πολλές πόλεις της χώρας. Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κτίρια και οχήματα να φλέγονται, ενώ δεκάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

È davvero epocale quello che sta accadendo in #Iran. Pensate, #Mashhad, la seconda città più popolosa dell'Iran e caduta nelle mani dei combattenti per la libertà. Perché è importante? È importante perché Mashhad è, dopo #Qom, la città santa sciita più importante del paese, città… pic.twitter.com/qxgfB6HH7u — Mariano Giustino (@MarianoGiustino) January 9, 2026

Σε τηλεοπτικό διάγγελμα, ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δήλωσε ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει, κατηγορώντας τους διαδηλωτές ότι δρουν για λογαριασμό αντικαθεστωτικών ομάδων της διασποράς και των Ηνωμένων Πολιτειών, την ώρα που οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανέφεραν ότι η αστυνομία άνοιξε πυρ κατά διαδηλωτών στον νότο της χώρας.

Η αναταραχή δεν έχει κινητοποιήσει τόσο ευρεία κοινωνικά στρώματα όσο άλλες διαδηλώσεις, σημειώνει το Reuters, ωστόσο δεκάδες άνθρωποι φέρονται να έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ οι αρχές εμφανίζονται πιο ευάλωτες λόγω της δεινής οικονομικής κατάστασης και των συνεπειών του περσινού πολέμου με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αν και οι αρχικές διαδηλώσεις επικεντρώνονταν στην οικονομία, με το ιρανικό ριάλ να έχει χάσει το μισό της αξίας του έναντι του δολαρίου το περασμένο έτος και τον πληθωρισμό να ξεπερνά το 40% τον Δεκέμβριο, στη συνέχεια εξελίχθηκαν, περιλαμβάνοντας συνθήματα που στρέφονταν ευθέως κατά των αρχών.

Κτίρια και οχήματα στις φλόγες

Το μπλακάουτ στο διαδίκτυο έχει περιορίσει δραστικά τη ροή πληροφοριών προς τα έξω. Τηλεφωνικές κλήσεις προς το Ιράν δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθούν, ενώ τουλάχιστον 17 πτήσεις μεταξύ Ντουμπάι και Ιράν ακυρώθηκαν, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του αεροδρομίου.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στα τέλη του περασμένου μήνα, όταν καταστηματάρχες και έμποροι των αγορών άρχισαν να διαμαρτύρονται για τον πληθωρισμό και την κατάρρευση του ριάλ, όμως σύντομα επεκτάθηκαν σε πανεπιστήμια και επαρχιακές πόλεις, με νεαρούς διαδηλωτές να συγκρούονται με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Εικόνες που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση στη διάρκεια της νύχτας έδειχναν —όπως ανέφερε— λεωφορεία, αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες να καίγονται, καθώς και φωτιές σε σταθμούς του μετρό και σε τράπεζες. Οι αρχές απέδωσαν τις αναταραχές στην Οργάνωση των Μουτζαχεντίν του Λαού, μια αντικαθεστωτική οργάνωση με έδρα το εξωτερικό, που αποσχίστηκε μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 και είναι επίσης γνωστή ως MKO.

Δημοσιογράφος της κρατικής τηλεόρασης, μιλώντας μπροστά από τις φωτιές στην οδό Σαριατί, στο λιμάνι Ραστ της Κασπίας Θάλασσας, δήλωσε:

«Αυτό μοιάζει με εμπόλεμη ζώνη, όλα τα καταστήματα έχουν καταστραφεί».

Βίντεο που επαληθεύτηκαν από το Reuters ότι προέρχονται από την πρωτεύουσα Τεχεράνη δείχνουν εκατοντάδες ανθρώπους να διαδηλώνουν. Σε ένα από τα βίντεο, ακούγεται μια γυναίκα να φωνάζει: «Θάνατος στον Χαμενεΐ!».

The first government building in the Iranian capital of Tehran is on fire. pic.twitter.com/jjNyZHwa69 — (((Tendar))) (@Tendar) January 8, 2026

Η ιρανική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw ανέφερε ότι η πορεία διαμαρτυρίας μετά την προσευχή της Παρασκευής στη Ζαχεντάν, όπου κυριαρχεί η μειονότητα των Μπαλούχων (ή Βαλούχων), δέχθηκε πυρά, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί άνθρωποι.

🇮🇷 Protests in Iran are intensifying and spreading to new regions.



Throughout the day and night, massive clashes were recorded, and IRGC administrative buildings and transport were set on fire in Tehran, Mashhad, Gorgan, Kermanshah and other cities.



In a number of regions, the… pic.twitter.com/9Rh4SbzTu3 — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) January 9, 2026

Οι αρχές ακολουθούν διπλή τακτική: από τη μία αναγνωρίζουν ως θεμιτές τις διαμαρτυρίες για την οικονομία, από την άλλη καταδικάζουν τους «βίαιους ταραξίες» και καταστέλλουν τις κινητοποιήσεις με τη χρήση δυνάμεων ασφαλείας.

Ο ανώτατος ηγέτης, η ύψιστη εξουσία στο Ιράν πάνω από τον εκλεγμένο πρόεδρο και το κοινοβούλιο, χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα σε ομιλία του.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία ήρθε στην εξουσία με το αίμα εκατοντάδων χιλιάδων έντιμων ανθρώπων. Δεν θα υποχωρήσει απέναντι σε βανδάλους», δήλωσε, κατηγορώντας όσους συμμετέχουν στις ταραχές ότι επιδιώκουν να ικανοποιήσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο επικεφαλής της Δικαιοσύνης, Γκολαμοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ, φέρεται να δήλωσε, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα, ότι η τιμωρία των ταραξιών θα είναι «αποφασιστική, στο μέγιστο βαθμό και χωρίς νομική επιείκεια».



