Σουηδός ύποπτος για κατασκοπεία φέρεται να εργαζόταν για λογαριασμό της Ρωσίας

Ένας άνδρας που συνελήφθη στη Σουηδία ως ύποπτος για διενέργεια κατασκοπείας, φέρεται να εργαζόταν για λογαριασμό της Ρωσίας, ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελική αρχή.

Ο Σουηδός υπήκοος, ο οποίος σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις εργαζόταν ή είχε υπηρετήσει στον στρατό, συνελήφθη επίσημα την Τετάρτη.

«Προς το παρόν, η έρευνα δείχνει ότι ο ύποπτος συνέδραμε τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες», δήλωσε ο εισαγγελέας Ματς Λιούνγκβιστ σε σημερινή του ανακοίνωσή.

Οι εισαγγελείς είχαν δηλώσει την Τετάρτη ότι έχουν υποψίες ότι ο εν λόγω άνδρας διενεργούσε κατασκοπεία από τον Ιανουάριο του 2025 μέχρι τη σύλληψή του στις 4 Ιανουαρίου, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Ο 33χρονος αρνήθηκε τις εναντίον του κατηγορίες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

