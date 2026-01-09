Λογαριασμός
Σουηδός ύποπτος για κατασκοπεία φέρεται να εργαζόταν για λογαριασμό της Ρωσίας

Οι εισαγγελείς είχαν δηλώσει ότι έχουν υποψίες, πως ο εν λόγω άνδρας διενεργούσε κατασκοπεία εδώ και ένα χρόνο μέχρι τη σύλληψή του στις 4 Ιανουαρίου

Κατάσκοπος

Ένας άνδρας που συνελήφθη στη Σουηδία ως ύποπτος για διενέργεια κατασκοπείας, φέρεται να εργαζόταν για λογαριασμό της Ρωσίας, ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελική αρχή.

Ο Σουηδός υπήκοος, ο οποίος σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις εργαζόταν ή είχε υπηρετήσει στον στρατό, συνελήφθη επίσημα την Τετάρτη.

«Προς το παρόν, η έρευνα δείχνει ότι ο ύποπτος συνέδραμε τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες», δήλωσε ο εισαγγελέας Ματς Λιούνγκβιστ σε σημερινή του ανακοίνωσή.

Οι εισαγγελείς είχαν δηλώσει την Τετάρτη ότι έχουν υποψίες ότι ο εν λόγω άνδρας διενεργούσε κατασκοπεία από τον Ιανουάριο του 2025 μέχρι τη σύλληψή του στις 4 Ιανουαρίου, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Ο 33χρονος αρνήθηκε τις εναντίον του κατηγορίες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

