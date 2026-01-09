Ρούμπιο και Ρούτε συνομίλησαν για την ασφάλεια του ΝΑΤΟ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, συνομίλησε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με ανάρτηση στην Πλατφόρμα Χ της Άλισον Χαρτ, εκπροσώπου Τύπου της Βορειοατλαντικής Ένωσης, κάτι που νωρίτερα είχε ανακοινώσει και το State Department.

Η συζήτηση αφορούσε στη σημασία της Αρκτικής για την κοινή ασφάλεια και για το πώς το ΝΑΤΟ εργάζεται ώστε να ενισχύσει τις δυνατότητές του στον Άπω Βορρά. Συζήτησαν επίσης τις συνεχιζόμενες, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου κατά της Ουκρανίας με δίκαιο και διαρκή τρόπο.

Πηγή: skai.gr

