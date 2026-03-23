Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Λιονέλ Ζοσπέν

Σε ηλικία 88 ετών έφυγε από τη ζωή ο σοσιαλιστής πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, Λιονέλ Ζοσπέν, όπως μεταδίδουν το πρωί της Δευτέρας γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ζοσπέν ήταν επικεφαλής της κυβέρνησης υπό τον κεντροδεξιό πρόεδρο Ζακ Σιράκ από το 1997 έως το 2002, κατά τη διάρκεια της «συγκατοίκησης» (cohabitation), όρος που χρησιμοποιείται στη Γαλλία όταν ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός προέρχονται από αντίπαλα πολιτικά στρατόπεδα.

Ο Ζοσπέν πέθανε χθες, Κυριακή, ανακοίνωσε σήμερα η οικογένειά του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Επικεφαλής της κυβέρνησης από το 1997 ως το 2002, πρώτος γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος από το 1981 ως το 1988 και στη συνέχεια από το 1995 ως το 1997, ο Λιονέλ Ζοσπέν ήταν επίσης υποψήφιος, χωρίς επιτυχία, στις προεδρικές εκλογές του 1995 και στη συνέχεια σε εκείνες του 2002, στις οποίες είχε προκριθεί στον δεύτερο γύρο ο ηγέτης της άκρας δεξιάς Ζαν Μαρί Λεπέν, και όχι ο Λιονέλ Ζοσπέν.

