Η CIA, η Μοσάντ και άλλες μυστικές υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο παρακολουθούσαν κατά τη διάρκεια του Νορούζ (περσικό νέο έτος) την Παρασκευή για να δουν αν ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, θα ακολουθούσε την παράδοση του πατέρα του και θα εκφωνούσε πρωτοχρονιάτικο διάγγελμα.



Όταν πέρασαν οι γιορτές με μόνο ένα γραπτό μήνυμα από τον Μοτζτάμπα, το μυστήριο γύρω από τη φυσική του κατάσταση, την τύχη του και τον ρόλο του στην πολεμική προσπάθεια του Ιράν βάθυνε, αναφέρει το Axios.



Οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών πιστεύουν ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι ζωντανός, αν και πιθανώς τραυματισμένος και είτε αδυνατεί, είτε δεν επιθυμεί, να εμφανιστεί δημόσια για λόγους ασφαλείας.



Η απουσία του -ειδικά κατά τη διάρκεια του Νορούζ, όταν οι ηγέτες παραδοσιακά εκφωνούν ομιλία- έχει εγείρει ανησυχίες σχετικά με το ποιος είναι πραγματικά υπεύθυνος.



Χωρίς σαφή κεντρική εξουσία, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) φαίνεται να γεμίζει το κενό εξουσίας και μπορεί τώρα να διοικεί ουσιαστικά τη χώρα, ίσως και με πιο σκληρή γραμμή από τους Χαμενεΐ.

Το Ισραήλ δηλώνει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν εκδίδει εντολές.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν μόνο ένα βίντεο που δείχνει τον νέο ανώτατο ηγέτη της χώρας, κατά τη διάρκεια θρησκευτικής διδασκαλίας, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζουν αν πρόκειται για πρόσφατα ή παλαιότερα πλάνα.

🚨 Published for the first time



A video of religious science teaching by Ayatollah Mojtaba Khamenei pic.twitter.com/uFtIvZ0POy — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) March 19, 2026

Πλέον δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η απουσία του για λόγους ασφαλείας αναφέρει από πλευράς του το CNN: Είναι προφανές ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την φυσική κατάσταση ή το επίπεδο συνείδησης του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, το οποίο δεν του επιτρέπει να διαλύσει τις αμφιβολίες. Το γεγονός αυτό ενισχύει τους φόβους ότι υπάρχει κενό στην ηγεσία της Τεχεράνης και ότι οι σκληροπυρηνικοί κάνουν ό,τι μπορούν για να προκαλέσουν ζημιά και να αποδείξουν τις ηγετικές τους ικανότητες εν μέσω αυτού του κενού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.