Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Το Ιράν δεν επιτέθηκε στην Τουρκία και το Ομάν

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σε δήλωσή του, χαρακτήρισε το νέο ιρανικό έτος ως «έτος μιας ανθεκτικής οικονομίας, υπό τη σκιά της εθνικής ενότητας και της εθνικής ασφάλειας», σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της χώρας.

Ακόμη, σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο κανάλι του στο Telegram, πρόσθεσε ότι «πιστεύουμε ακράδαντα στην ενίσχυση των σχέσεων με τις γειτονικές χώρες».

Οι επιθέσεις που έλαβαν χώρα στην Τουρκία και το Ομάν «δεν πραγματοποιήθηκαν με κανέναν τρόπο από τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας ή άλλες δυνάμεις του Αξονα της Αντίστασης», δήλωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο οποίος κατηγόρησε το Ισραήλ ότι προσπαθεί να «σπείρει τη διχόνοια» ανάμεσα στην Τεχεράνη και τους γείτονές της.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν εξήρε επίσης την αντοχή και την αποφασιστικότητα των Ιρανών απέναντι στον πόλεμο, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ βασίστηκαν στην ψευδαίσθηση πως, εξοντώνοντας την ανώτατη ηγεσία, θα μπορούσαν να προκαλέσουν την ανατροπή της κυβέρνησης. Επαίνεσε τους Ιρανούς για τη δημιουργία ενός πανεθνικού αμυντικού μετώπου και “οχυρών” σε πόλεις, γειτονιές και τζαμιά, καταφέρνοντας ένα τόσο συντριπτικό πλήγμα που οδήγησε τον αντίπαλο σε αντιφάσεις και παράλογες δηλώσεις.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ καλεί επίσης το Αφγανιστάν και το Πακιστάν να βελτιώσουν τις σχέσεις τους ενώ τόνισε και ότι η Τεχεράνη είναι πρόθυμη διαμεσολαβήσει.

Η γραπτή δήλωση του Χαμενεΐ με αφορμή το περσικό νέο έτος, το Νουρούζ, διαβάστηκε στην ιρανική τηλεόραση. Σημειώνεται ότι ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που ανέλαβε τη θέση του ανώτατου ηγέτη, μετά τη δολοφονία του πατέρα του, του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στην αρχή του πολέμου.

Πηγή: skai.gr

