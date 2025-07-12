Το Ιράν προγραμματίζει να συνεργαστεί με τη Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) παρά τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί από το κοινοβούλιο του, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός των Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Ωστόσο, τόνισε ότι η πρόσβαση στις βομβαρδισμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις εμπεριέχει κινδύνους προστασίας και ασφάλειας.

Ο νέος νόμος προβλέπει ότι η οποιαδήποτε μελλοντική επιθεώρηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν από τον ΔΟΑΕ, απαιτεί την έγκριση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν.

«Ο κίνδυνος της διασποράς ραδιενεργών υλικών, αλλά και ο κίνδυνος έκρηξης πυρομαχικών που έχουν απομείνει στις εγκαταστάσεις…, είναι σοβαρός», μετέδωσαν τα κρατικά ΜΜΕ επικαλούμενα τον Αραγτσί. «Για εμάς, οι επιθεωρητές του ΔΟΑΕ που πλησιάζουν σε πυρηνικές εγκαταστάσεις έχουν μία διάσταση προστασίας και ασφάλειας, ενώ η ασφάλεια των ίδιων των επιθεωρητών είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να εξεταστεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

