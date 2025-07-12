Στην προκαταρκτική έκθεση για τη συντριβή του αεροσκάφους της Air India στις 12 Ιουνίου αναφέρεται ότι δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του οι διακόπτες παροχής καυσίμων των δύο κινητήρων μετακινήθηκαν από τη θέση λειτουργίας στη θέση διακοπής.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, όπως δημοσιεύτηκε στον Guradian, η διακοπή στην παροχή καυσίμων προκάλεσε πανικό στους δύο πιλότους του μοιραίου Boeing. Στον καταγραφέα συνομιλιών του πιλοτηρίου, ένας από τους πιλότους ακούγεται να ρωτά τον άλλον γιατί σταμάτησε την παροχή. Ο άλλος απάντησε ότι δεν τη σταμάτησε.

Έγινε προσπάθεια να επανεκκινηθεί η παροχή καυσίμου και ένας από τους κινητήρες του αεροπλάνου μπόρεσε να λειτουργήσει, αλλά δεν ήταν δυνατό να αντιστραφεί η μοιραία επιβράδυνση του αεροπλάνου. Ακολούθησε το σήμα κινδύνου «mayday» λίγο πριν από τη συντριβή που παρέσυρε στον θάνατο 242 επιβαίνοντες στο αεροσκάφος και ακόμη 19 στο έδαφος.

Η έκθεση αυτή είναι το πρώτο βήμα σε μια μακρά έρευνα, για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε ένα έτος μετά και την πλήρη ανάλυση των στοιχείων από τα δύο μαύρα κουτιά του Boeing, που είχε προορισμό το Λονδίνο και συνετρίβη σε πυκνοκατοικημένη κατοικημένη περιοχή στην ινδική πόλη Αχμενταμπάντ.

Ο κυβερνήτης πιλότος του αεροπλάνου της Air India ήταν ο Sumeet Sabharwal, 56 ετών, ο οποίος είχε συνολική πτητική εμπειρία 15.638 ωρών και, σύμφωνα με την ινδική κυβέρνηση, ήταν επίσης εκπαιδευτής της Air India.

Η έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα ανατρέπει τη μέχρι στιγμής επικρατέστερη εκδοχή σύμφωνα με την οποία πουλί που χτύπησε το αεροπλάνο θα μπορούσε να προκαλέσει τη συντριβή.

Ο υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας της Ινδίας είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο ταυτόχρονης βλάβης και στους δύο κινητήρες, ενώ διεθνείς εμπειρογνώμονες αφγήνουν ανοικτό ακόμη και το ενδεχόμενο δολιοφθοράς.

Ήταν το πιο πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα στην Ινδία εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Τι είχε συμβεί

Η πτήση 171 της Air India ταξίδευε από το Αχμενταμπάντ στο Λονδίνο στις 12 Ιουνίου και συνετρίβη λίγο μετά την απογείωση, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 241 από τους 242 επιβαίνοντες

Συνολικά, σύμφωνα με αξιωματούχους, 260 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο περιστατικό, αφού το αεροπλάνο έπεσε σε μια πυκνοκατοικημένη γειτονιά

Το αεροσκάφος Boeing 787-8 Dreamliner έδωσε σήμα κινδύνου στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας πριν συντριβεί σε ένα κτίριο που χρησιμοποιούνταν ως χώρος διαμονής γιατρών στο Byramjee Jeejeebhoy Medical College και στο Πολιτικό Νοσοκομείο

Ο μοναδικός επιζών στο αεροπλάνο, ο Βρετανός υπήκοος Vishwashkumar Ramesh, δήλωσε: “Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω πώς κατάφερα να βγω ζωντανός”

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 169 Ινδοί υπήκοοι, 53 Βρετανοί πολίτες, επτά Πορτογάλοι, ένας Καναδός και 12 μέλη του πληρώματος

Το Γραφείο Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων (AAIB) της Ινδίας ξεκίνησε επίσημη έρευνα για τα αίτια της συντριβής

Πηγή: skai.gr

