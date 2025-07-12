Την επιβολή δασμών 30% στα προϊόντα που εισάγονται από το Μεξικό στις ΗΠΑ, από την 1η Αυγούστου, ανακοίνωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε μία επιστολή που ανάρτησε σήμερα στην πλατφόρμα του, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρει ότι τα αγαθά που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπόκεινται και αυτά σε δασμό 30% στις Ηνωμένες Πολιτείες από την 1η Αυγούστου.

Πηγή: skai.gr

