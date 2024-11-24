Ιράν: Η Τεχεράνη προγραμματίζει συνομιλίες με ΕΕ και Βρετανία για τα πυρηνικά

Το Ιράν προγραμματίζει να έχει συνομιλίες για το πυρηνικό της πρόγραμμα με τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την ΕΕ στις 29 Νοεμβρίου στη Γενεύη, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων της Ιαπωνίας Kyodo, επικαλούμενο ιρανικές διπλωματικές πηγές.

Η ιρανική κυβέρνηση, της οποίας ηγείται ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, αναμένεται να επιδιώξει μια λύση στο αδιέξοδο των συνομιλιών για το πυρηνικό της πρόγραμμα με τη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την ΕΕ ενόψει της ορκωμοσίας του νεοεκλεγέντος προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πρόσθεσε το Kyodo.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.