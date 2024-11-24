Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου έχει ερωτηθεί επανειλημμένα, τις τελευταίες ημέρες, εάν η κυβέρνησή του έδωσε το «πράσινο φως» στους Ουκρανούς να χρησιμοποιήσουν τους βρετανικούς βαλλιστικούς πυραύλους Storm Shadow. Ο Κιρ Στάρμερ αποφεύγει συστηματικά να απαντήσει ευθέως λέγοντας, μεταξύ άλλων, πως αν δώσει επιχειρησιακές λεπτομέρειες, ο μόνος νικητής θα είναι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η αλήθεια βέβαια είναι πως το Λονδίνο εδώ και καιρό πίεζε την Ουάσιγκτον να επιτρέψει στους Ουκρανούς να χρησιμοποιήσουν πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για να πλήξουν στόχους επί ρωσικού εδάφους. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Κιρ Στάρμερ στην επίσκεψη του στις ΗΠΑ, πριν από τις αμερικανικές εκλογές, στις αρχές Σεπτεμβρίου, είχε θέσει το θέμα στον πρόεδρο Μπάιντεν, ο οποίος όμως τότε είχε αρνηθεί να δώσει τη συγκατάθεση του. Όπως σκωπτικά σημειώνουν κάποιοι αναλυτές «φαίνεται πως η επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ τον έκανε να αλλάξει γνώμη».

Μπορεί η βρετανική κυβέρνηση να μην επιβεβαιώνει την έγκρισή της για τη χρήση των Storm Shadow από τους Ουκρανούς, η Μόσχα όμως το έχει δεδομένο. Γι' αυτό άλλωστε ο Ρώσος πρόεδρος, στο τελευταίο του διάγγελμα, ξεκαθάρισε πως πλέον το Ηνωμένο Βασίλειο δεν αποτελεί έναν απλό σύμμαχο της Ουκρανίας αλλά μια πλήρως εμπλεκόμενη χώρα στον πόλεμο. Το ίδιο τόνισε και ο Ρώσος πρέσβης στο Λονδίνο, όταν ρωτήθηκε από το Sky News. «H Βρετανία εμπλέκεται πλέον άμεσα σε αυτόν τον πόλεμο, γιατί αυτή η εκτόξευση δεν θα μπορούσε να συμβεί χωρίς προσωπικό του ΝΑΤΟ, αλλά και βρετανικό προσωπικό», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Αντρέι Κελίν.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ο αριθμός των πυραύλων Storm Shadow που διαθέτει αυτήν τη στιγμή η Ουκρανία είναι πολύ περιορισμένος, σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές. Η παραγωγή δε των συγκεκριμένων πυραύλων είναι μια εξαιρετικά χρονοβόρα και κοστοβόρα υπόθεση. Έτσι η ζημιά που τελικά θα προκαλέσουν στη Ρωσία θα έχει μόνο ένα πολύ συγκεκριμένο, μικρής κλίμακας, στρατιωτικό αντίκτυπο.

Όπως και να έχει πάντως, το Λονδίνο εκτιμά ότι οι προσπάθειες της Δύσης θα πρέπει να διπλασιαστούν για να ενισχυθεί στρατιωτικά η Ουκρανία. Στο πλαίσιο αυτό, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι - με αφορμή και την χιλιοστή μέρα από την έναρξη του πολέμου, την περασμένη Τρίτη - ανακοίνωσε νέα οικονομική υποστήριξη στο Κίεβο ύψους 9 εκ. ευρώ για την αγορά μη επανδρωμένων αεροσκαφών επίθεσης και επιτήρησης. Όπως δήλωσε, το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία όπως έχει κάνει από την πρώτη μέρα, εκπαιδεύοντας 50.000 νεοσύλλεκτους και προμηθεύοντας όπλα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και στρατιωτικό εξοπλισμό.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι, ο οποίος σε κοινό άρθρο με τον Γάλλο ομόλογό του Ζαν-Νοέλ Μπαρό, τονίζει μεταξύ άλλων πως Γαλλία και Βρετανία δεν θα αφήσουν τον Πούτιν «να επιτύχει τους σκοπούς του. Μαζί με τους συμμάχους μας, θα καταβάλουμε όλες τις προσπάθειες που απαιτούνται προκειμένου η Ουκρανία να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή θέση για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης».

Με αυτά και με τ' άλλα το Λονδίνο δείχνει εξαιρετικά ανήσυχο. « Ίσως και νευρικό», λένε κάποιοι. Είναι χαρακτηριστικό πως μέσα σε 24ώρες, τρεις φορές κλήθηκαν κλιμάκια της Ειδικής Ομάδας Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών για να ελέγξουν ύποπτα πακέτα. Την πρώτη έξω από την Αμερικανική πρεσβεία στο Λονδίνο, λίγο αργότερα στο Γκάτγουικ, το δεύτερο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της χώρας, και την τρίτη στο Γιούστον, έναν από τους πιο δημοφιλής σιδηροδρομικούς σταθμούς της βρετανικής πρωτεύουσας. Στις δύο από τις τρεις αυτές περιπτώσεις πραγματοποίησαν μάλιστα ελεγχόμενες εκρήξεις για προληπτικούς λόγους.

Όταν ο αναπληρωτής αρχηγός του επιτελείου άμυνας, ο αντιστράτηγος Ρομπ Μαγκάουαν, ρωτήθηκε από μέλη της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής των Κοινοτήτων εάν οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να πολεμήσουν τον ρωσικό στρατό απάντησε χαρακτηριστικά: «αν ζητούνταν από τον βρετανικό στρατό να πολεμήσει απόψε, θα το έκανε».

