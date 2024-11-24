Ηνωμένο Βασίλειο - καταιγίδα «Μπερτ» - Τρεις νεκροί, χωρίς ρεύμα χιλιάδες σπίτια

Σε συναγερμό βρίσκεται το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της καταιγίδας«Bert» που σαρώνει τη χώρα από το Σάββατο.

Σύμφωνα με το skynews.com, τρεις άνδρες έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους κατά τη διάρκεια της καταιγίδας και χιλιάδες σπίτια έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, είχαν εκδοθεί περισσότερες από 200 προειδοποιήσεις για πλημμύρες σε Αγγλία, Ουαλία και Σκωτία , ενώ από σήμερα το πρωί το Met Office εξέδωσε κίτρινες προειδοποιήσεις για βροχή και άνεμο που καλύπτουν μεγάλες εκτάσεις της χώρας.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, ισχυρή βροχή και άνεμοι που φτάνουν τα 65 μίλια/ώρα αναμένεται να πλήξουν σήμερα το Ηνωμένο Βασίλειο, με το Met Office να προειδοποιεί ότι οι κοινότητες μπορεί να αποκοπούν από πλημμύρες.

Cloudy in the south with persistent, heavy rain moving very slowly eastwards. Brighter elsewhere, with sunny spells across northern England at times, however frequent blustery showers spread into the northwest bringing further heavy downpours. Very windy by the coast. pic.twitter.com/D5RZ3PEWMF — GB News (@GBNEWS) November 24, 2024

Εξάλλου, η βρετανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος σήμερα το πρωί έχει εκδώσει περισσότερες από 60 προειδοποιήσεις για πλημμύρες σε όλο τη χώρα. Οι συγκεκριμένες προειδοποιήσεις σημαίνουν ότι αναμένονται πλημμύρες στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι άνθρωποι θα πρέπει να λάβουν άμεσα μέτρα για να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τις περιουσίες τους.

Σύμφωμα με το Met Office, ορισμένες περιοχές ενδέχεται να αποκοπούν από πλημμυρισμένους δρόμους, ιδιαίτερα στη δυτική Αγγλία.

Ωστόσο,έχουν εκδοθεί περισσότεροι από 180 λιγότερους σοβαρούς συναγερμούς για πιθανές πλημμύρες, καλώντας τους κατοίκους των περιοχών να αρχίσουν να προετοιμάζονται.

Η καταιγίδα «Bert» είναι η δεύτερη ονομαζόμενη καταιγίδα της σεζόν και το Σάββατο έφερε χαμηλές θερμοκρασίες, χιόνι, δυνατή βροχή και άνεμο σε περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η αστυνομία είπε ότι ένας άνδρας περίπου 60 ετών πέθανε όταν ένα δέντρο έπεσε στο αυτοκίνητό του στο Χάμσαϊρ. Πέντε ενήλικες και πέντε παιδιά χρειάστηκε να διασωθούν από ένα σπίτι στη Βόρεια Ουαλία μετά από κατολίσθηση.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ άλλοι χωρίς ρεύμα το βράδυ του Σαββάτου.

Ο υπουργός Ενέργειας Εντ Μίλιμπαντ είπε ότι οι σκέψεις του ήταν με εκείνους που έχασαν την εξουσία και ότι το τμήμα του θα «διατηρεί επαφή με εταιρείες ενέργειας».

#StormBert continues to bring heavy rain and strong winds this morning



Weather warnings remain in force today, so take care if you plan on travelling ⚠️ pic.twitter.com/rEV5DV0SJo — Met Office (@metoffice) November 24, 2024

Πηγή: skai.gr

