ΗΑΕ: Εντοπίστηκε το πτώμα αγνοούμενου ραβίνου - Τι λέει το Ισραήλ

Οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εντόπισαν το πτώμα ενός Ισραηλινομολδαβού του οποίου αγνοείτο η τύχη στη χώρα αυτή από την Πέμπτη, ανακοίνωσε σήμερα η ισραηλινή κυβέρνηση, καταγγέλλοντας μια «αποτρόπαια αντισημιτική τρομοκρατική ενέργεια».

Η δολοφονία του Ζβι Κόγκαν «είναι μια αποτρόπαια αντισημιτική τρομοκρατική ενέργεια», αναφέρουν το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών σε κοινή τους ανακοίνωση, στην οποία υπογραμμίζουν ότι το Ισραήλ θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του «για να αποδοθεί δικαιοσύνη».

Ο Ζβι Κόγκαν, ραβίνος που εργαζόταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για ορθόδοξη εβραϊκή ομάδα που ονομάζεται Σαμπάντ, είχε εξαφανιστεί την Πέμπτη.

«Το κράτος του Ισραήλ θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του για να οδηγήσει τους εγκληματίες που ευθύνονται για τον θάνατό του ενώπιον της δικαιοσύνης», αναφέρεται στην ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει την είδηση για τον εντοπισμό του πτώματος του Κόγκαν.

Οι ισραηλινές αρχές εξέδωσαν εκ νέου την οδηγία τους για την αποφυγή των μη απαραίτητων ταξιδιών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και σημείωσαν ότι οι επισκέπτες που βρίσκονται την τρέχουσα περίοδο εκεί θα πρέπει να περιορίσουν στο ελάχιστο τις μετακινήσεις τους και να παραμείνουν σε ασφαλείς περιοχές.

