Ζελένσκι: 'Ετοιμος να συναντήσει τον Πούτιν αλλά δεν θα παραχωρήσει εδάφη

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Sky News ότι είναι έτοιμος να συναντήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν για συνομιλίες και ότι θα κάνει τα πάντα για να επιτευχθεί ειρήνη.

Ανέφερε επίσης, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη δύναμη να τερματίσουν τον πόλεμο -αλλά πρέπει να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στη Μόσχα.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ακόμη πιο ισχυρές απ’ όσο νομίζουν για τον εαυτό τους. Και πραγματικά το πιστεύω. Έχουν πραγματική επιρροή στον Πούτιν. Μπορούν να σταματήσουν αυτόν τον πόλεμο», επεσήμανε ο Ζελένσκι.

Ωστόσο, προέτρεψε την αμερικανική κυβέρνηση να ενισχύσει τις κυρώσεις κατά των οικογενειών της ρωσικής ηγεσίας και να προμηθεύσει την Ουκρανία με πιο προηγμένα οπλικά συστήματα, υποστηρίζοντας ότι μόνο η αυξημένη πίεση θα αναγκάσει τη Μόσχα να αντιμετωπίσει σοβαρά τις διαπραγματεύσεις.

Στο ερώτημα πόσο κοντά βρίσκεται η Ουκρανία στην ειρήνη, ανέφερε ότι υπάρχει ένα «παράθυρο ευκαιρίας» από τώρα έως τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου.

«Τώρα νομίζω ότι έχουμε μια ευκαιρία. Μεταξύ μας, αυτό που πραγματικά πιστεύω για τον επόμενο χρόνο… εξαρτάται από αυτούς τους μήνες, αν θα έχουμε την ευκαιρία να τελειώσουμε τον πόλεμο πριν από το φθινόπωρο. Πριν από τις εκλογές, τις σημαντικές, επιδραστικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ειρήνη, τώρα έχουμε αυτό το παράθυρο.»

Περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά την αποτυχημένη πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας, το βάρος για τη χώρα -και για τον ίδιο και την οικογένειά του- είναι εμφανές.

Όταν ρωτήθηκε αν η Ουκρανία μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο, η απάντησή του ήταν επιφυλακτική.

«Εξαρτάται τι εννοούν οι άνθρωποι όταν λένε “να κερδίσουμε”. Και πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να μιλάμε για εδάφη. Πρώτα απ’ όλα, το πώς θα ανακτήσουμε όλη τη γη σήμερα είναι πολύ δύσκολο. Και θα υπάρξουν πάρα πολλές απώλειες ανθρώπινων ζωών… Αλλά το θετικό είναι ότι και η Ρωσία δεν μπορεί να προχωρήσει στο πεδίο της μάχης. Γι’ αυτό δεν κερδίζουν και εμείς δεν χάνουμε.»

Στο ενδεχόμενο παράδοσης των οχυρωμένων πόλεων Σλοβιάνσκ και Κραματόρσκ ήταν κατηγορηματικός -αυτό θα αποτελούσε «κόκκινη γραμμή».

«Είναι το έδαφός μας και ακούγεται απίστευτα παράξενο γιατί πρέπει να αποσυρθούμε από τη γη μας», σημείωσε.

«Αν αποσυρθούμε από αυτό το έδαφος, όπως είπατε, για παράδειγμα από το Σλοβιάνσκ αυτή τη στιγμή, 200.000 άνθρωποι που βρίσκονται εκεί τώρα θα τεθούν υπό ρωσική κατοχή. Ποιος είπε στη Ρωσία ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να γίνουν Ρώσοι; Και αν δεν το θέλουν, θα τους σκοτώσουν ή θα τους στείλουν στο μέτωπο ή στη φυλακή».

Ο Ζελένσκι μίλησε επίσης ανοιχτά για τη σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ, περιγράφοντάς την ως «όχι απλή», αλλά τόνισε ότι η σχέση της Ουκρανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες υπερβαίνει τα «πρόσωπα».

Πηγή: skai.gr

