Απειλές Αφγανιστάν σε Πακιστάν: «Το χέρι μας μπορεί να φτάσει στον λαιμό τους»

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Αφγανιστάν, Zabihullah Mujahid, δήλωσε την Παρασκευή ότι αν το Πακιστάν συνεχίσει τον πόλεμο, οι αφγανικές δυνάμεις «έχουν τη δυνατότητα να λάβουν αποφασιστικά μέτρα εναντίον του», σημειώνει το Al Jazeera.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Mujahid ισχυρίστηκε ότι το Πακιστάν «ζήτησε επανειλημμένα» κατάπαυση του πυρός χθες το βράδυ.

«Έχουμε στοχεύσει σημαντικούς στρατιωτικούς στόχους στο Πακιστάν, και αυτό στέλνει το μήνυμα ότι το χέρι μας μπορεί να φτάσει στο λαιμό τους», σημείωσε ο Mujahid.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης ισχυρίζεται ότι το Πακιστάν δεν επιθυμεί ποτέ να επιλύσει τα προβλήματα μέσω διαλόγου και ότι αναγνωριστικά αεροσκάφη εξακολουθούν να πετούν πάνω από τον εναέριο χώρο του Αφγανιστάν.

Πρόσθεσε. ότι η κυβέρνησή του επιθυμεί τον «διάλογο» με το Πακιστάν για την επίλυση των συνεχιζόμενων συγκρούσεων.

«Έχουμε επανειλημμένα τονίσει την ανάγκη για ειρηνική λύση και εξακολουθούμε να επιθυμούμε την επίλυση του προβλήματος μέσω διαλόγου», δήλωσε ο Mujahid.

Ο Ahmed Sharif Chaudhry, γενικός διευθυντής του τμήματος μέσων ενημέρωσης του πακιστανικού στρατού, δήλωσε ότι 274 μαχητές των Ταλιμπάν σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 400 τραυματίστηκαν από τις πακιστανικές επιθέσεις.

Πρόσθεσε ότι καταστράφηκαν επίσης 115 άρματα μάχης, θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και πυροβόλα όπλα.

Τουλάχιστον 12 Πακιστανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στις τελευταίες διασυνοριακές συγκρούσεις με το Αφγανιστάν, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού.

Ένας εκπρόσωπος των Ταλιμπάν δήλωσε ότι 55 Πακιστανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και 19 θέσεις καταλήφθηκαν. Πρόσθεσε ότι οκτώ μαχητές των Ταλιμπάν σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν, ενώ 13 άμαχοι τραυματίστηκαν στην επαρχία Νανγκαράρ.

Για βομβαρδισμό νοσοκομείου κάνει λόγο το Αφγανιστάν

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Al Jazeera, ο στρατός του Πακιστάν βομβάρδισε νοσοκομείο στο Τόρκχαμ, τραυματίζοντας ένα μέλος του προσωπικού.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του νοσοκομείου, το προσωπικό μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο και συνεχίζει να παρέχει ιατρικές υπηρεσίες χρησιμοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους.

Το Πακιστάν δεν έχει ακόμη σχολιάσει την επίθεση.

Η Ινδία καταδικάζει τις αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ινδίας, Randhir Jaiswal, δήλωσε ότι η Ινδία «καταδικάζει έντονα τις αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν στο αφγανικό έδαφος».

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X, ο Jaiswal ανέφερε ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν θύματα μεταξύ του άμαχου πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, κατά τη διάρκεια του ιερού μουσουλμανικού μήνα του Ραμαζανιού.

«Πρόκειται για μια ακόμη προσπάθεια του Πακιστάν να εξωτερικεύσει τις εσωτερικές του αποτυχίες. Η Ινδία επαναλαμβάνει την υποστήριξή της στην κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία του Αφγανιστάν», σημείωσε.

Το Πακιστάν εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές στην Καμπούλ και σε άλλες πόλεις του Αφγανιστάν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς οι συγκρούσεις κλιμακώθηκαν κατά μήκος των κοινών συνόρων των δύο χωρών.

Σε «ανοιχτό πόλεμο»

Την Παρασκευή, ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, Khawaja Asif, δήλωσε ότι η υπομονή του Ισλαμαμπάντ με τις αρχές των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν έχει εξαντληθεί, ανακοινώνοντας ότι οι δύο χώρες βρίσκονται πλέον σε «ανοιχτό πόλεμο».

Η δήλωση αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του εκπροσώπου των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, ότι το Αφγανιστάν διεξάγει «μεγάλης κλίμακας επιθετικές επιχειρήσεις» κατά του πακιστανικού στρατού κατά μήκος της γραμμής Ντουράντ, που χωρίζει τις δύο χώρες.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.