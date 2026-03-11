Άγκυρα: Η συσσώρευση όπλων στην Κύπρο έχει κάνει το νησί επικίνδυνο

«Η συσσώρευση όπλων στην Κύπρο έχει κάνει το νησί επικίνδυνο», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Τζεβντέτ Γιλμάζ, σημειώνοντας πως η Άγκυρα «ως μητέρα πατρίδα» κάνει «τα απαραίτητα βήματα».

«Δυστυχώς η Ελληνοκυπριακή πλευρά άνοιξε σημαντικά πεδία σε τρίτες χώρες. Μιλάω σε στρατιωτικό επίπεδο. Όπως ξέρετε υπήρξε συσσώρευση οπλικών συστημάτων στην Ελληνοκυπριακή πλευρά. Αυτό έκανε το νησί να είναι επικίνδυνο. Τα βήματα που έκανε η Ελληνοκυπριακή πλευρά και είδαμε την αντανάκλαση τους, έκανε το νησί επικίνδυνο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γιλμάζ, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Τουρκία, Μανώλης Κωστίδης.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:



"Rum kesimi maalesef üçüncü ülkelere karşı önemli alanlar açtı. Askeri anlamda Rum tarafına önemli silah yığınakları yapıldı bu da adayı riskli bir hale getirdi" pic.twitter.com/ag3BxBqFyD — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) March 11, 2026

Και σημείωσε: «Να τονίσω το εξής με την ''ειρηνευτική επιχείρηση'' του 1974 εμείς δεν φέραμε ασφάλεια μόνο στους Τούρκους, αλλά εξασφαλίσαμε την ειρήνη σε όλο το νησί. Εμείς τους Τουρκοκύπριους δεν τους αφήσαμε ποτέ μόνους και δεν θα τους αφήσουμε. Ως μητέρα πατρίδα και ως εγγυήτρια χώρα βλέπουμε τις εξελίξεις στην περιοχή και κάνουμε τα απαραίτητα βήματα».

Πηγή: skai.gr

