Η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε τη Δευτέρα από το Ισραήλ να μην πραγματοποιήσει περαιτέρω επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Ιράν, ιδίως σε πετρελαϊκές υποδομές, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα, και μίλησαν στο Axios.



Το αίτημα των ΗΠΑ σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η κυβέρνηση Τραμπ «χαλιναγωγεί» το Ισραήλ από τότε που οι δύο χώρες ξεκίνησαν την κοινή τους επιχείρηση κατά του Ιράν πριν από 12 ημέρες, σχολιάζει το πρακτορείο.



Οι ισραηλινές επιθέσεις κάλυψαν την Τεχεράνη - μια πόλη 10 εκατομμυρίων κατοίκων - με τοξικό μαύρο καπνό και όξινη βροχή, εγείροντας επείγουσες προειδοποιήσεις για την υγεία των αμάχων Ιρανών.



Τα μηνύματα των ΗΠΑ μεταφέρθηκαν σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο και στον Αρχηγό του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος. Ένας δεύτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι «οι ΗΠΑ ζήτησαν να τους ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων για τυχόν μελλοντικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Ιράν».



Η κυβέρνηση Τραμπ επικαλέστηκε τρεις λόγους για το αίτημά της, σύμφωνα με μια πηγή που γνωρίζει το θέμα:

Τέτοια πλήγματα βλάπτουν τον ιρανικό λαό, ένα μεγάλο μέρος του οποίου αντιτίθεται στο καθεστώς. Ο Τραμπ στοχεύει να συνεργαστεί με τον ιρανικό πετρελαϊκό τομέα μετά τον πόλεμο - παρόμοια προσέγγιση με αυτή που έχει ακολουθήσει στη Βενεζουέλα. Οι επιθέσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν μαζικές ιρανικές αντεπιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές σε όλα τα κράτη του Κόλπου.

Το Ιράν επιτέθηκε σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Κόλπου με drones νωρίτερα στον πόλεμο, αλλά δεν προκάλεσε σημαντική ή μη αναστρέψιμη ζημιά.



Οι ΗΠΑ ανησυχούν ότι ένας νέος γύρος επιθέσεων στο ιρανικό πετρέλαιο θα μπορούσε να αλλάξει αυτόν τη στάση - και να αυξήσει τις τιμές.



Μια πηγή που γνωρίζει τις λεπτομέρειες, ανέφερε ότι ο Τραμπ θεωρεί τις επιθέσεις στις ενεργειακές και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν ως έσχατη επιλογή για την «Ημέρα της Κρίσης» - μέτρο που θα πρέπει να φυλαχθεί σε εφεδρεία μόνο εάν το Ιράν επιτεθεί πρώτο σκόπιμα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Κόλπου.

Ο Τραμπ επικοινώνησε αυτή τη στάση δημόσια, προειδοποιώντας τη Δευτέρα ότι το Ιράν θα πληγεί «20 φορές πιο σκληρά» εάν βλάψει τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου.



Ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι οι ΗΠΑ θα «εξουδετερώσουν εύκολα καταστρεπτέους στόχους που θα καταστήσουν σχεδόν αδύνατη την ανασυγκρότηση του Ιράν, ως έθνους, ξανά». Η πηγή ισχυρίστηκε ότι ο Τραμπ υπαινισσόταν πιθανές επιθέσεις σε ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.



Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του πολέμου στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, επέκρινε επίσης τις ισραηλινές επιθέσεις στις αποθήκες καυσίμων.



«Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί με τους στόχους που επιλέγετε. Στόχος μας είναι να απελευθερώσουμε τον ιρανικό λαό με τρόπο που να μην παρακωλύσει την ευκαιρία του να ξεκινήσει μια νέα και καλύτερη ζωή όταν καταρρεύσει αυτό το καθεστώς. Η πετρελαϊκή οικονομία του Ιράν θα είναι απαραίτητη για αυτή την προσπάθεια», έγραψε ο Γκράχαμ στο X.



Το πρωί της Τρίτης, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ αποστασιοποιήθηκε από τις ισραηλινές επιθέσεις σε αποθήκες καυσίμων, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν επιτεθεί σε τέτοιους στόχους.

