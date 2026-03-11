Η Ισπανία θα εγκαινιάσει ένα εργαλείο επιτήρησης της ρητορικής μίσους στις ψηφιακές πλατφόρμες στο πλαίσιο ευρύτερης στρατηγικής της να αυξήσει την επιτήρηση στις εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε σήμερα (11/3) ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

Τον περασμένο μήνα η χώρα ανακοίνωσε ένα ευρύτερο σχέδιο ρύθμισης των social media, περιλαμβανομένων της απαγόρευσης της χρήσης τους από νεότερους εφήβους και μέτρων λογοδοσίας των στελεχών τους για τυχόν παράνομο περιεχόμενο ή για ρητορική μίσους που αναρτάται στις υπηρεσίες τους.

Το νέο εργαλείο το οποίο θα αποκαλείται HODIO–ένα ακρωνύμιο στα ισπανικά για το “Αποτύπωμα Μίσους και Πόλωσης”–θα επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρακολουθεί συστηματικά την παρουσία, τη διάδοση και τον αντίκτυπο της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, είπε ο Σάντσεθ.

Η ρητορική μίσους στο διαδίκτυο προκαλεί έντονη πόλωση στην ισπανική κοινωνία, είπε ο πρωθυπουργός, και είναι σημαντικό να αρχίσουμε να μιλάμε για το “αποτύπωμα μίσους” με τον ίδιο τρόπο που η κοινωνία συζητά για το αποτύπωμα άνθρακα.

“Θέλουμε να αρχίσουμε να μιλάμε για τον αντίκτυπο του μίσους. Όταν κάτι είναι μετρήσιμο, παύει να είναι αόρατο”, σχολίασε.

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του εργαλείου θα γνωστοποιηθούν ώστε οι πολίτες να μπορούν να βλέπουν “ποιος μπλοκάρει αυτό το περιεχόμενο, ποιος κάνει τα στραβά μάτια και ποιος επωφελείται από αυτό”, κατέληξε ο Σάντσεθ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.