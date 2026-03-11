Το Ιράν ανακοίνωσε ότι ενδέχεται να στοχεύσει «οικονομικά κέντρα και τράπεζες» που σχετίζονται με αμερικανικές και ισραηλινές οντότητες «στην περιοχή» μετά από ισραηλινή επίθεση σε ιρανική τράπεζα. Παράλληλα, προειδοποιεί και για πλήγματα σε υποδομές κολοσσών της νέας τεχνολογίας.



Εκπρόσωπος του αρχηγείου Khatam al-Anbiya, που επικαλείται το Al Jazeera, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «ο εχθρός μάς έλυσε τα χέρια για να στοχεύσουμε οικονομικά κέντρα και τράπεζες που ανήκουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό καθεστώς στην περιοχή». Προειδοποίησε ότι «οι άμαχοι της περιοχής δεν πρέπει να βρίσκονται σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από τράπεζες».



Το αρχηγείο Khatam al-Anbiya συντονίζει κοινές επιχειρήσεις μεταξύ του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) και του τακτικού ιρανικού στρατού (Artesh).

«Νέοι νόμιμοι στόχοι»

Από πλευράς του, το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, που συνδέεται με το IRGC, δημοσίευσε μια λίστα με γραφεία και υποδομές κορυφαίων αμερικανικών εταιρειών με ισραηλινούς δεσμούς, των οποίων η τεχνολογία έχει χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικές εφαρμογές, περιγράφοντάς τες ως «νέους στόχους του Ιράν».



«Καθώς το πεδίο εφαρμογής του περιφερειακού πολέμου επεκτείνεται σε πόλεμο υποδομών, το πεδίο εφαρμογής των νόμιμων στόχων του Ιράν διευρύνεται», διεμήνυσε.



Οι εταιρείες περιλαμβάνουν τις Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia και Oracle, και τα γραφεία και οι υποδομές που αναφέρονται χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες cloud και βρίσκονται σε αρκετές ισραηλινές πόλεις, καθώς και σε ορισμένες χώρες του Κόλπου.

Πηγή: skai.gr

