Εκκενώνεται φορτηγό πλοίο που επλήγη από ύποπτο βλήμα κοντά στο Στενό του Ορμούζ

Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπέστη ζημιά, όταν χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κοντά στο Στενό του Ορμούζ, ανακοίνωσε λίγο πριν από τις 05:30 η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας.

Από το πλήγμα ξέσπασε φωτιά στο πλοίο και δόθηκε εντολή στο πλήρωμα να το εγκαταλείψει, σύμφωνα με την UKMTO.

«Ο πλοίαρχος σκάφους μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ανέφερε ότι το πλοίο υπέστη ζημιές εξαιτίας -όπως υποψιάζεται- άγνωστου βλήματος» σύμφωνα με το πρώτο ενημερωτικό δελτίο της υπηρεσίας.

Το συμβάν καταγράφτηκε περίπου 25 ναυτικά μίλια (46 χιλιόμετρα) βορειοδυτικά των Εμιράτων, πολύ κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Η UKMTO δεν έκανε λόγο για θύματα, διευκρινίζοντας ότι ο καπετάνιος τη διαβεβαίωσε πως όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα.

Πηγή: skai.gr

