Ο γενικός γραμματέας του συμβουλίου ασφαλείας της Ρωσίας και πρώην υπουργός Αμυνας Σεργκέι Σοϊγκού έφθασε στην Τεχεράνη για συνομιλίες με μέλη της ιρανικής ηγεσίας συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax

Σοϊγκού και Πεζεσκιάν θα συζητήσουν θέμα περιφερειακής και παγκόσμιας ασφάλειας, καθώς και διμερή θέματα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο.

Η επίσκεψη έχει ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στη Ρωσία και το Ιράν και πραγματοποιείται εν μέσω της πολεμικής κλιμάκωσης με το Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.