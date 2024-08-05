Λογαριασμός
Ιράν: Επίσκεψη Σοϊγκού στην Τεχεράνη εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Η επίσκεψη έχει ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στη Ρωσία και το Ιράν

Σοϊγκού

Ο γενικός γραμματέας του συμβουλίου ασφαλείας της Ρωσίας και πρώην υπουργός Αμυνας Σεργκέι Σοϊγκού έφθασε στην Τεχεράνη για συνομιλίες με μέλη της ιρανικής ηγεσίας συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax

Σοϊγκού και Πεζεσκιάν θα συζητήσουν θέμα περιφερειακής και παγκόσμιας ασφάλειας, καθώς και διμερή θέματα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο.

Η επίσκεψη έχει ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στη Ρωσία και το Ιράν και πραγματοποιείται εν μέσω της πολεμικής κλιμάκωσης με το Ισραήλ.

