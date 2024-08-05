Λογαριασμός
Νεκρός από αεροπορικό βομβαρδισμό στη Γάζα ο υπουργός οικονομικών της Χαμάς, ανακοίνωσαν οι IDF

Πρόκειται για τον Αμπντ αλ-Φατάχ αλ-Ζαρίι, ο οποίος επέβλεπε την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το Ισραήλ

Μετά τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια, οι δυνάμεις του Ισραήλ εξουδετέρωσαν ακόμα ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση που παρείχαν οι IDF, νεκρός από χτύπημα στη Λωρίδα της Γάζας, έπεσε ο υπουργός οικονομίας της οργάνωσης, Αμπντ αλ-Φατάχ αλ-Ζαρίι.

Το συγκεκριιμένο στέλεχος είχε, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, σημαντικό ρόλο στην εσωτερική λειτουργία της Χαμάς, καθώς επέβλεπε την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας και διαχειριζόταν αγορές που τελούσαν υπό τον έλεγχο της οργάνωσης.

Ακόμα, εργαζόταν στο κατασκευαστικό τμήμα της Χαμάς και βασικό του καθήκον την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις στη Μέση Ανατολή, που είχε σαν στόχο «την ενίσχυση των ένοπλων δυνατοτήτων της οργάνωσης».

