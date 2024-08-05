Μετά τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια, οι δυνάμεις του Ισραήλ εξουδετέρωσαν ακόμα ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση που παρείχαν οι IDF, νεκρός από χτύπημα στη Λωρίδα της Γάζας, έπεσε ο υπουργός οικονομίας της οργάνωσης, Αμπντ αλ-Φατάχ αλ-Ζαρίι.

Το συγκεκριιμένο στέλεχος είχε, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, σημαντικό ρόλο στην εσωτερική λειτουργία της Χαμάς, καθώς επέβλεπε την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας και διαχειριζόταν αγορές που τελούσαν υπό τον έλεγχο της οργάνωσης.

🔴ELIMINATED: Abed Al-Zeriei—a Hamas terrorist who stopped humanitarian aid from reaching Gazan civilians.



Al-Zeriei was involved in the Manufacturing Department of Hamas’ Military Wing and Hamas’ Minister of Economy in Gaza.



He had a significant role in directing Hamas'… pic.twitter.com/MAQTGxgOa4 — Israel Defense Forces (@IDF) August 5, 2024

Ακόμα, εργαζόταν στο κατασκευαστικό τμήμα της Χαμάς και βασικό του καθήκον την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις στη Μέση Ανατολή, που είχε σαν στόχο «την ενίσχυση των ένοπλων δυνατοτήτων της οργάνωσης».

مكتب العمل الحكومي في غزة: ننعى الشهيد المهندس عبد الفتاح الزريعي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة الذي ارتقى إلى العلا بعد استهدافه من طائرات الاحتلال بشكل مباشر، حيث استشهد هو ووالدته الكريمة وفي هذا المقام فإننا نزف قائداً حُكومياً، حيث عمل عملاً متواصلاً، وله مسيرة… pic.twitter.com/fMdDFNGM8m — فلسطين بوست (@PalpostN) August 4, 2024

Πηγή: skai.gr

