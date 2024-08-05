Η πρωθυπουργός του Μπανγκλαντές, Σέιχ Χασίνα, παραιτήθηκε τη Δευτέρα και εγκατέλειψε τη χώρα, μετά τα πιο βίαια επεισόδια που έχει δει η χώρα της Νότιας Ασίας από την ίδρυσή της το 1947, στη διάρκεια των οποίων έχασαν τη ζωή τους εκατοντάδες διαδηλωτές.

Λίγο μετά την αναχώρηση της Χασίνα από την πρωθυπουργική κατοικία με στρατιωτικό ελικόπτερο μαζί με την αδερφή της, ο αρχηγός του στρατού, στρατηγός Waker-Us-Zaman, επιβεβαίωσε σε τηλεοπτικό διάγγελμα ότι η 76χρονη πολιτικός έφυγε από τη χώρα και ότι θα σχηματιστεί προσωρινή κυβέρνηση.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «θα σχηματίσει προσωρινή κυβέρνηση» κατόπιν συνεννόησης με τον πρόεδρο της χώρας.

Επίσης, κάλεσε τους διαδηλωτές να επιστρέψουν στα σπίτια τους και ζήτησε λίγο χρόνο για να βρεθεί λύση.

Η Σέιχ Χασίνα επιβιβάσθηκε σε στρατιωτικό ελικόπτερο το οποίο τη μετέφερε στην Ινδία.

Το CNN-News18 μετέδωσε ότι η τέως πρωθυπουργός προσγειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην πόλη Αγκαρτάλα της βορειοανατολικής Ινδίας.

Σύμφωνα με πηγές των υπηρεσιών Πληροφοριών, η Ινδία θα προσφέρει ασφαλή διέλευση στην Σέιχ Χασίνα.

Τηλεοπτικά πλάνα έδειχναν χιλιάδες ανθρώπους να ξεχύνονται στους δρόμους της Ντάκα πανηγυρίζοντας και φωνάζοντας συνθήματα. Χιλιάδες εισέβαλαν επίσης στην επίσημη κατοικία της Χασίνα, δείχνοντας τη γροθιά τους και σχηματίζοντας το σήμα της νίκης.

Τα πλάνα έδειχναν πλήθη στα σαλόνια της κατοικίας και κάποιοι διακρίνονταν να κουβαλούν τηλεοράσεις, καρέκλες και τραπέζια μέσα από ένα από τα πιο προστατευμένα κτίρια της χώρας.

«Έφυγε από τη χώρα, έφυγε από τη χώρα», φώναζαν κάποιοι.

Οι διαδηλωτές στην Ντάκα ανέβηκαν πάνω σε ένα μεγάλο άγαλμα του ηγέτη της ανεξαρτησίας Σεΐχη Μουτζιμπούρ Ραχμάν, του πατέρα της Χασίνα, και άρχισαν να σπάνε το κεφάλι με τσεκούρι.

Φοιτητές είχαν καλέσει σε πορεία προς την πρωτεύουσα Ντάκα τη Δευτέρα, αψηφώντας την απαγόρευση κυκλοφορίας σε όλη τη χώρα για να πιέσουν τη Χασίνα να παραιτηθεί, μια ημέρα μετά τις φονικές συγκρούσεις σε ολόκληρη τη χώρα που σκότωσαν σχεδόν 100 ανθρώπους. Περίπου 150 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις τον περασμένο μήνα.

Τη Δευτέρα, τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών, ανέφερε η εφημερίδα Daily Star. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αμέσως την αναφορά.

Το Μπαγκλαντές κατακλύζεται από διαδηλώσεις και βία που ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα, αφού φοιτητικές ομάδες απαίτησαν την κατάργηση ενός αμφιλεγόμενου συστήματος ποσοστώσεων στις κυβερνητικές θέσεις εργασίας.

Αυτό κλιμακώθηκε σε μια εκστρατεία για την επιδίωξη της ανατροπής της Χασίνα, η οποία κέρδισε για τέταρτη συνεχή θητεία τον Ιανουάριο σε εκλογές που μποϊκοτάρονται από την αντιπολίτευση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.