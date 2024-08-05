Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, θα συγκαλέσει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας τη Δευτέρα για να συζητήσει τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, καθώς οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι επίκειται ιρανική επίθεση στο Ισραήλ.

Ο Μπάιντεν θα μιλήσει επίσης με τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα, πρόσθεσε ο Λευκός Οίκος.

Η επικοινωνία έρχεται μια ημέρα αφότου ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας, Αϊμάν Σαφάντι, πραγματοποίησε μια σπάνια επίσκεψη στο Ιράν εν μέσω συνεχιζόμενων διπλωματικών επαφών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους εταίρους τους, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας και της Αιγύπτου, για να αποτραπεί περαιτέρω περιφερειακή κλιμάκωση.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.