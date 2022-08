Ιράν: Επετράπη σε γυναίκες να παρακολουθήσουν ποδοσφαιρικό ματς μετά από 43 χρόνια - Βίντεο - Φωτό

Την παρακολούθηση ποδοσφαιρικού αγώνα του ιρανικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου επέτρεψε σε γυναίκες η Τεχεράνη για πρώτη φορά μετά από 43 χρόνια. Από την επανάσταση του Αγιατολάχ Χομεϊνί το 1979 οι ιρανικές αρχές απαγορεύουν στις γυναίκες την είσοδο σε γήπεδα ή στάδια.



Περίπου 500 γυναίκες φίλαθλοι κατευθύνθηκαν την Πέμπτη στο στάδιο Azadi της δυτικής Τεχεράνης για να παρακολουθήσουν το ματς της Esteghlal εναντίον της Mes Kerman για το πρωτάθλημα του Περσικού Κόλπου.

Βίντεο στο διαδίκτυο δείχνουν γυναίκες να κλαίνε από χαρά και να επευφημούν έξαλλα την αγαπημένη τους ομάδα.



«Είμαστε χαρούμενοι για την παρουσία σας στο γήπεδο Azadi (...) είναι το σπίτι σας, πάντοτε ήταν», έγραψε η ομάδα Esteghlal σε tweet της. Οι περισσότερες γυναίκες φόρεσαν μπλε φανέλες και καπέλα για να υποστηρίξουν την γηπεδούχο ομάδα, την Esteghlal - έναν από τους παλαιότερους ποδοσφαιρικούς συλλόγους στη χώρα. Η Esteghlal κέρδισε με 1-0.



Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χαιρέτησαν την "ιστορική στιγμή" με έναν χρήστη να γράφει ότι αν και η Esteghlal κέρδισε, οι πραγματικές νικήτριες ήταν οι γυναίκες που τελικά έφτασαν στο γήπεδο.



📸 Female supporters inside Azadi Stadium for @FCEsteghlalIran vs Mes Kerman in the Persian Gulf Pro League [ @MKaramali | @Ft360_ir ] pic.twitter.com/DTxuvfNnVG

Το θέμα της παρακολούθησης αγώνων από γυναίκες είχε φέρει την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας και τη FIFA σε τροχιά σύγκρουσης, με την παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου να απαιτεί την άρση της απαγόρευσης.



Τον περασμένο Οκτώβριο, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιράν ζήτησε από το κοινοβούλιο να εγκρίνει νόμο που ακυρώνει την απαγόρευση.



Τον Ιανουάριο επετράπη σε 2.000 γυναίκες να παρακολουθήσουν το Ιράν να παίζει με το Ιράκ, όπου η γηπεδούχος ομάδα προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 ξανά στο στάδιο Azadi.

Πριν από αυτό, οι γυναίκες είχαν τη δυνατότητα να εισέλθουν στο στάδιο για να παρακολουθήσουν τον τελικό του Champions League της Ασίας το 2019 μεταξύ της Persepolis του Ιράν και της Kashima Antlers της Ιαπωνίας.

Ήταν η πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια που οι γυναίκες μπόρεσαν να παρακολουθήσουν από κοντά τους ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται.



🏡 It is your home, it always has been. pic.twitter.com/U4F24QTJ75