Το Ιράν διαψεύδει «κατηγορηματικά» ότι ο απεσταλμένος του στα Ηνωμένα Έθνη συναντήθηκε με τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ στη Νέα Υόρκη, μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Εκπρόσωπος του Υπουργού Εξωτερικών «ενώ αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς που έγιναν σε ορισμένα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης για συνάντηση μεταξύ του Ίλον Μασκ και του μόνιμου αντιπροσώπου του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη, εξέφρασε την έκπληξή του για την ευρεία κάλυψη από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης», ανέφερε το IRNA.

Οι New York Times ανέφεραν την Πέμπτη ότι ο Μασκ, ο οποίος είναι σύμβουλος του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε τη Δευτέρα με τον πρεσβευτή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη.

Πηγή: skai.gr

