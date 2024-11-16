Αίσιο τέλος είχε η ομηρία σε εστιατόριο στην περιοχή Issy Les Moulineaux, κοντά στο Παρίσι.

Οι τέσσερις υπάλληλοι τους οποίους κρατούσε ομήρους ο ιδιοκτήτης του καταστήματος αφέθηκαν ελεύθεροι και είναι καλά στην υγεία τους σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψή του, ενώ διαπιστώθηκε παράλληλα ότι έφερε πάνω του μαχαίρι.

#BREAKING – #France: Hostages held by Restaurant owner in Issy Les Moulineaux, near Paris



The restaurant owner, Albert Botbol, 74, held 4 of his employees in his restaurant.



Police have cordoned off the area. pic.twitter.com/MuWhZ2lEs4 — AsgardIntel (Fryer) (@AsgardIntel) November 16, 2024



Μεγάλη αστυνομική δύναμη είχε αναπτυχθεί στην περιοχή και περικύκλωσε το μαγαζί, ενώ ζητήθηκε επέμβαση διαπραγματευτή, καθώς ο δράστης φέρεται πως απειλούσε να αυτοκτονήσει.

Πηγή: skai.gr

