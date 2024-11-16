Λογαριασμός
Λήξη συναγερμού στο Παρίσι: Συνελήφθη ο άνδρας που κρατούσε ομήρους τους εργαζομένους του

Συνελήφθη ο γιος του ιδιοκτήτη του καταστήματος, ο οποίος, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα, κρατούσε ομήρους τέσσερις ανθρώπους απειλώντας μάλιστα να αυτοκτονήσει

UPDATE: 17:22
Παρίσι

Αίσιο τέλος είχε η ομηρία σε εστιατόριο στην περιοχή Issy Les Moulineaux, κοντά στο Παρίσι.

Οι τέσσερις υπάλληλοι τους οποίους κρατούσε ομήρους ο ιδιοκτήτης του καταστήματος αφέθηκαν ελεύθεροι και είναι καλά στην υγεία τους σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψή του, ενώ διαπιστώθηκε παράλληλα ότι  έφερε πάνω του μαχαίρι.


Μεγάλη αστυνομική δύναμη είχε αναπτυχθεί στην περιοχή και περικύκλωσε το μαγαζί, ενώ ζητήθηκε επέμβαση διαπραγματευτή, καθώς ο δράστης φέρεται πως απειλούσε να αυτοκτονήσει.

