Αυξάνεται η εμπλοκή του Ίλον Μασκ στην κυβέρνηση Τραμπ - Συναντήθηκε με απεσταλμένο του Ιράν στον ΟΗΕ

Ο Ίλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και στενός σύμμαχος του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε με τον πρεσβευτή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη τη Δευτέρα, σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται δύο Ιρανούς αξιωματούχους.

Η συνάντηση μεταξύ του Μασκ και του απεσταλμένου του Ιράν Amir Saeid Iravani πραγματοποιήθηκε σε μυστική τοποθεσία στη Νέα Υόρκη και διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα, ανέφεραν οι NYT, επικαλούμενοι Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι ανέφεραν ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε στο πώς μπορεί να αποκλιμακωθεί η ένταση μεταξύ των δύο χωρών.

Οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν στα Ηνωμένα Έθνη δεν ενημερώθηκαν για τη συνάντηση και δεν έχουν ακόμη λάβει επιβεβαίωση ότι πραγματοποιήθηκε η συνάντηση αυτή, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο CNN.

Η φερόμενη συνάντηση έρχεται καθώς οι ειδικοί αναλυτές εικάζουν ότι τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια σημαντική δοκιμασία για το Ιράν. Η Τεχεράνη, υπό την προεδρία του Τραμπ, θα μπορούσε να οδηγήσει επιστρέψει σε καθεστώς «μέγιστης πίεσης» που επέβαλε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης προεδρίας του ο Ρεπουμπλικάνος εκλεγμένος πρόεδρος, η οποία αύξησε την απομόνωση του Ιράν και έπληξε την οικονομία του.

Από τότε που έληξε η θητεία του Τραμπ το 2020, το Ιράν έχει ενισχύσει τον εμπλουτισμό ουρανίου, έχει αυξήσει τις εξαγωγές πετρελαίου, έχει ενισχύσει την υποστήριξη σε περιφερειακές μαχητικές οργανώσεις και έχει δημιουργήσει ένα προηγούμενο πλήττοντας το Ισραήλ με απευθείας επίθεση σε δύο περιστατικά.

Η συνομιλία του Ίλον Μασκ με τον Ιρανό αξιωματούχο εγείρει ερωτήματα σχετικά με το ποια μπορεί να είναι η επιρροή του στην κυβέρνηση Τραμπ, ειδικά όσον αφορά την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.

Εξάλλου, μόλις την περασμένη εβδομάδα, την επομένη των προεδρικών εκλογών, ο Μασκ συμμετείχε στην τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με δύο πηγές του CNN. Ο Τραμπ έβαλε την κλήση σε ανοιχτή ακρόαση και ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Μασκ για τη βοήθειά του στην παροχή επικοινωνιών μέσω του Starlink στην Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία, σύμφωνα με τις πηγές.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι ο Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ο Μασκ και ο Βιβέκ Ραμασουάμι θα ηγηθούν μιας νέας υπηρεσίας «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας» στη δεύτερη κυβέρνησή του. Ο Μασκ, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος της Space X και της Tesla, έχει επωφεληθεί από ομοσπονδιακές συμβάσεις αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, μεταξύ άλλων από τη NASA, τον στρατό και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, και η ανακοίνωση προκάλεσε άμεσες ανησυχίες για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

Δεν είναι σαφές πώς θα λειτουργήσει η υπηρεσία αυτή - η οποία, όπως είπε ο Τραμπ, θα παρέχει «συμβουλές και καθοδήγηση έξω από την κυβέρνηση» - και αν ένα Κογκρέσο που ελέγχεται πλήρως από τους Ρεπουμπλικάνους θα θελήσει να εγκρίνει μια τόσο μαζική αναθεώρηση των κυβερνητικών δαπανών και λειτουργιών.

