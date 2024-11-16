Νάπολη: Κλιμακώνεται η βία μεταξύ νέων

Η Ρώμη ανακοινώνει ισχυρότερη αστυνομική παρουσία. Μέσα σε μόνο 17 ημέρες, τρεις έφηβοι έπεσαν νεκροί από πυροβολισμούς στη Νάπολη. Πρώτα ο 15χρονος Εμανουέλε Τ., στη συνέχεια ο 19χρονος Σάντο Ρ. και το περασμένο Σαββατοκύριακο ο 18χρονος Αρκάνγκελο Κ. Οι ύποπτοι δράστες είναι έφηβοι παρόμοιας ηλικίας. Η κοινωνία των πολιτών στην Ιταλία είναι αβοήθητη και απαισιόδοξη.



Η βία μεταξύ συμμοριών νεαρών δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο στην πόλη της Κάτω Ιταλίας. Ακόμα και η χρήση όπλων δεν προξενεί οπωσδήποτε έκπληξη.Η σκληρότητα, αλλά και η χωρίς αναστολές συμπεριφορά των νεαρών δραστών σοκάρει ακόμα και την κοινωνία της Νάπολης. Παλαιότερα οι νέοι είχαν πάνω τους μαχαίρια ή γκλομπ, τώρα πιστόλια. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν όλο και περισσότερες αναφορές για χρήση όπλων σε διενέξεις μεταξύ νέων.



Η Καμόρα στρατολογεί νέους



Το γεγονός ότι κυκλοφορούν τόσα πολλά όπλα προκαλεί ανησυχία στις αρχές. Ειδικά στα περίχωρα της Νάπολης, είναι εύκολο να τα αποκτήσει κάποιος. Ο νεαρός που κατηγορείται ότι πυροβόλησε τον Σάντο Ρ. ισχυρίστηκε ότι αγόρασε το πιστόλι του στη συνοικία Σκάμπια, προπύργιο των οικογενειών της μαφίας, όπου συμμορίες και ναρκωτικά αποτελούν καθημερινότητα. «Δυστυχώς, τα όπλα είναι εύκολο να βρεθούν και να αγοραστούν στο διαδίκτυο», λέει ο εισαγγελέας κατά της μαφίας Νίκολα Γκρατέρι.



Οι δολοφονίες στο περιβάλλον της ναπολιτάνικης μαφίας, γνωστής και ως Καμόρα, δεν είναι ασυνήθιστες. Οι φατρίες της Καμόρα χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο νέους για τις «βρωμοδουλειές τους», τονίζει ο συγγραφέας Ρομπέρτο Σαβιάνο, γνωστός από τις αποκαλύψεις του σχετικά με τη δράση της μαφίας. Εκτιμά ότι είναι πιο βίαιοι και δεν έχουν αναστολές σε αντίθεση με τους ηλικιακά μεγαλύτερους άνδρες. Αξιοσημείωτο είναι ωστόσο ότι οι τρεις νεκροί νεαροί δεν φαίνεται να είχαν σχέσεις με τη μαφία. Ίσως ο θάνατός τους να σχετίζεται με διαμάχες μεταξύ διαφόρων ομάδων. Στην περίπτωση του Αρκάνγκελο Κ. ήταν ο ξάδελφός του εκείνος που τον πυροβόλησε. Ο φερόμενος δράστης ισχυρίζεται ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε, αλλά οι ανακριτές έχουν αμφιβολίες. Στον θάνατο του Εμανουέλε Τ.θα μπορούσαν να εμπλέκονται αντίπαλες μαφιόζικες συμμορίες.



Οι νέοι δεν έχουν ελπίδα και προοπτική



Ανθρωπιστικές οργανώσεις αναφέρουν ότι το 18% των παιδιών στη Νάπολη εγκαταλείπουν το σχολείο χωρίς απολυτήριο. Η ιταλική πόλη και η γύρω περιοχή χαρακτηρίζονται από υψηλή ανεργία και αδήλωτη εργασία. Πολλοί νέοι στερούνται προοπτικής, ενώ κράτος και θεσμοί συχνά απουσιάζουν από τη ζωή τους. Η θεία του Σάντο Ρ. εξέφρασε το παράπονό της στην ιταλική τηλεόραση: «Για τους θεσμούς, οι νεκροί έφηβοι είναι απλά στατιστικό στοιχείο. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Γι' αυτό προτείνω: Δώστε τους ελπίδα, δώστε τους μια προοπτική. Οι νέοι αυτοί έχουν χάσει την ελπίδα».



Από κοινού με πολυάριθμους διαδηλωτές η θεία του Σάντο Ρ. συμμετείχε τις τελευταίες δύο εβδομάδες σε κινητοποιήσεις κατά της βίας μεταξύ νέων στη Νάπολη, ζητώντας περισσότερη υποστήριξη από την Πολιτεία. «Υπάρχει ένα κοινωνικό πρόβλημα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε μαζί. Οφείλουμε να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα νομιμότητας μεταξύ των νέων», υπογραμμίζει σε συνέντευξή του ο αρχηγός της αστυνομίας της Νάπολης Μαουρίτσιο Αγκρίκολα. Μετά τις δολοφονίες των τριών νεαρών ο ιταλός υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι επισκέφθηκε τη Νάπολη και ανακοίνωσε σχέδιο κατά της έξαρσης της νεανικής βίας: με περισσότερους αστυνομικούς σε διαβόητα κέντρα, σημεία νυχτερινής διασκέδασης αλλά και περισσότερες κάμερες παρακολούθησης στο κέντρο της πόλης. Πολλοί ωστόσο Ναπολιτάνοι αμφιβάλλουν αν αυτά τα μέτρα είναι αρκετά.



Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

