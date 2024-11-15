Το Ισραήλ φέρεται να έπληξε μια από τις μυστικές εγκαταστάσεις πυρηνικής έρευνας του Ιράν κατά την επιχείρηση αντιποίνων στα τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα της Παρασκευής του Axios που επικαλείται πρώην και νυν αξιωματούχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η επίθεση προκάλεσε σημαντικές ζημιές στον χώρο στο στρατιωτικό συγκρότημα Parchin, περίπου 20 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Τεχεράνης.

Το χτύπημα επέφερε σοβαρό πλήγμα στις προσπάθειες πυρηνικής ανάπτυξης του Ιράν , ισχυρίστηκαν οι αξιωματούχοι που επικαλείται το δημοσίευμα.

Ένας πρώην Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι η ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κατέστρεψε εξελιγμένο εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε για τον σχεδιασμό των πλαστικών εκρηκτικών που περιβάλλουν το ουράνιο σε μια πυρηνική συσκευή και είναι απαραίτητα για την πυροδότηση του.

Η εγκατάσταση φέρεται να ήταν μέρος του ιρανικού προγράμματος πυρηνικών όπλων Amad μέχρι το 2003. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για τη δοκιμή εκρηκτικών που απαιτούνταν για την πυροδότηση πυρηνικού μηχανισμού, αναφέρει το δημοσίευμα που επικαλείται το Ινστιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας.

Το συμβούλιο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα και αναμένεται να ψηφίσει ψήφισμα μομφής κατά του Ιράν για την έλλειψη συνεργασίας του με την πυρηνική εποπτική αρχή του ΟΗΕ. Το Ιράν είπε ότι ενδέχεται να απαντήσει περιορίζοντας τη συνεργασία του με τον ΔΟΑΕ.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι επισκέφθηκε το Ιράν την Τετάρτη και την Πέμπτη πριν από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

Ο Αραγκτσί είπε στον Γκρόσι ότι το Ιράν είναι πρόθυμο να διαπραγματευτεί με τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο "για το ειρηνικό πυρηνικό του πρόγραμμα... αλλά δεν είναι έτοιμο να διαπραγματευτεί υπό πίεση και εκφοβισμό".



Πηγή: skai.gr

