Η Χεζμπολάχ μετρά βαριές απώλειες και ποντάρει στο Ιράν για πολιτική και στρατιωτική ανάκαμψη

Βαρύ φαίνεται πώς είναι για τη Χεζμπολάχ το τίμημα για την κήρυξη πολέμου κατά του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με εκτιμήσεις που μέχρι σήμερα δεν είχαν δει το φως της δημοσιότητας.

Όπως αναφέρει συγκεκριμένα το Reuters, από την ημέρα που ξεκίνησε τον πόλεμο, το Ισραήλ κατάφερε να καταλάβει ένα τμήμα του νότιου Λιβάνου, να προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων σιιτών μουσουλμάνων οπαδών της οργάνωσης και να σκοτώσει αρκετές χιλιάδες μαχητές της, σύμφωνα με εκτιμήσεις για τις απώλειες προερχόμενες από το εσωτερικό της οργάνωσης.

Επιπλέον, η απόφαση αυτή της Χεζμπολάχ να κηρύξει τον πόλεμο στο Ισραήλ, είχε και σοβαρές πολιτικές συνέπειες. Στη Βηρυτό ενισχύθηκαν οι αντιδράσεις απέναντι στο καθεστώς της Χεζμπολάχ ως ένοπλης οργάνωσης, με τους πολιτικούς της αντιπάλους να θεωρούν ότι εκθέτει τη χώρα σε επαναλαμβανόμενες συγκρούσεις με το Ισραήλ.

Τον Απρίλιο, η κυβέρνηση του Λιβάνου προχώρησε σε απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, απόφαση στην οποία η Χεζμπολάχ αντιτάχθηκε έντονα. Ωστόσο, περισσότερα από δώδεκα στελέχη της οργάνωσης δήλωσαν στο Reuters ότι μπορούν να αναστρέψουν την αρνητική κατάσταση, συμμαχώντας με την Τεχεράνη στον πόλεμο της εναντίον του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών

Η οργάνωση, που ιδρύθηκε από τους Islamic Revolutionary Guard Corps το 1982, άνοιξε πυρ κατά του Ισραήλ, δύο ημέρες μετά την έναρξη της σύγκρουσης η οποία ξεκίνησε με αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.

Η Χεζμπολάχ υπολογίζει ότι η συμμετοχή της στον πόλεμο κατά του Ισραήλ θα φέρει τον Λίβανο στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και ότι η πίεση της Τεχεράνης μπορεί να εξασφαλίσει μια πιο ισχυρή κατάπαυση του πυρός από εκείνη του Νοεμβρίου του 2024.

Η Χεζμπολάχ υπέστη σοβαρό πλήγμα στον προηγούμενο πόλεμο, στον οποίο σκοτώθηκε ο ηγέτης της Hassan Nasrallah μαζί με περίπου 5.000 μαχητές, γεγονός που αποδυνάμωσε την κυριαρχία της στο λιβανέζικο κράτος. Παρά τα πλήγματα, με την υποστήριξη του Ιράν επανεξοπλίστηκε και υιοθέτησε νέες τακτικές και χρήση drones, εκπλήσσοντας πολλούς με τις δυνατότητές της μετά από μια εύθραυστη 15μηνη εκεχειρία.

Ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Iμπραήμ αλ-Μασαουί αρνήθηκε ότι η οργάνωση ενεργεί κατ’ εντολή του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι επιδιώκει να «σπάσει τον φαύλο κύκλο» ισραηλινών επιθέσεων χωρίς αντίποινα. Παραδέχθηκε τις απώλειες, αλλά τόνισε ότι ζητήματα «αξιοπρέπειας, κυριαρχίας και ανεξαρτησίας» υπερβαίνουν τέτοιους υπολογισμούς.

Παρά τη μείωση της έντασης μετά την εκεχειρία της 16ης Απριλίου, οι συγκρούσεις συνεχίζονται στο νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ διατηρεί στρατεύματα σε «ζώνη ασφαλείας».

Ο αναλυτής Yezid Sayigh εκτίμησε ότι η Χεζμπολάχ έδειξε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απ’ ό,τι αναμενόταν, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί στρατηγικό κέρδος. «Το μόνο που μπορεί να περιορίσει το Ισραήλ είναι μια συνολική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν», ανέφερε.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, περισσότεροι από 2.600 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις 2 Μαρτίου, χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ αμάχων και μαχητών. Πηγές αναφέρουν ότι οι απώλειες της Χεζμπολάχ είναι πιθανότατα πολύ υψηλότερες.

Στο μεταξύ, το Ισραήλ δηλώνει ότι επιδιώκει να εξαλείψει την απειλή στα βόρεια σύνορά του, κατηγορώντας τη Χεζμπολάχ για επιθέσεις με ρουκέτες και drones. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει θέσει ως βασικό όρο για ειρηνευτικές συνομιλίες τον αφοπλισμό της οργάνωσης.

Η Χεζμπολάχ απορρίπτει κατηγορηματικά αυτό το ενδεχόμενο, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε προσπάθεια βίαιου αφοπλισμού θα μπορούσε να πυροδοτήσει νέα σύγκρουση στον Λίβανο. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση του Λιβάνου, υπό τον πρόεδρο Τζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό Ναουάφ Σαλάμ επιδιώκει τον σταδιακό αφοπλισμό της οργάνωσης μέσω μιας πολιτικής διαδικασίας, ενώ θεωρεί ότι οι απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, αποτελούν την καλύτερη οδό για μια διαρκή εκεχειρία.



Πηγή: skai.gr

