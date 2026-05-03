ΗΠΑ–Γερμανία: Βαρύτερο πλήγμα θα ήταν οι Tomahawk

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η κυβέρνηση Τραμπ αποφάσισε την εκτεταμένη μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία, προκαλώντας ανησυχία στο Βερολίνο.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε σχέδιο αποχώρησης 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία, με τον πρόεδρο Τραμπ να αναφέρει ότι ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί.

Ο αριθμός των εν ενεργεία Αμερικανών στρατιωτών στη Γερμανία κυμαίνεται μεταξύ 36.000 (σύμφωνα με το Πεντάγωνο) και σχεδόν 40.000 (σύμφωνα με το γερμανικό Υπουργείο Άμυνας).

Προβληματισμό στη Γερμανία προκαλούν οι αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ για μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας και την ακύρωση της ανάπτυξης πυραύλων Tomahawk που θεωρούνταν κρίσιμος παράγοντας αποτροπής.Ανταπόκριση από το Βερολόνο



Στο Βερολίνο επικρατεί αναβρασμός σε αυτό το κρίσιμο Σαββατοκύριακο για τα σχέδια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περί εκτεταμένης αποχώρησης αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία τους επόμενους έξι με δώδεκα μήνες.

Πηγή: Deutsche Welle

Μετά την πρώτη ανακοίνωση του αμερικανικού Πενταγώνου για σχέδιο αποχώρησης 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία, ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε με νέες δηλώσεις, λέγοντας ότι ο αριθμός τους μπορεί να είναι μεγαλύτερος. Σύμφωνα με στοιχεία του Πενταγώνου ο αριθμός των εν ενεργεία Αμερικανών στρατιωτών στη Γερμανία ανέρχεται σε περίπου 36.000, ενώ στοιχεία του γερμανικού Υπουργείου Άμυνας κάνουν λόγο για σχεδόν 40.000.Η γερμανική κυβέρνηση επιχειρεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους μετά την ένταση και τις πρωτοφανείς λεκτικές επιθέσεις μεταξύ Φρίντριχ Μερτς και Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους επιχείρησε να στείλει ένα κατευναστικό μήνυμα, υπογραμμίζοντας ότι η στενή στρατιωτική συνεργασία με τις ΗΠΑ συνεχίζεται απρόσκοπτα και τονίζοντας ότι η παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Γερμανία εξυπηρετεί τόσο τα ευρωπαϊκά όσο και τα αμερικανικά συμφέροντα.Πιο δραματική η ακύρωση της στάθμευσης TomahawkΤην ίδια ώρα μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η είδηση βάσει δημοσιεύματος των New York Times ότι οι ΗΠΑ, εκτός από στρατεύματα, ενδέχεται να ακυρώσουν την προγραμματισμένη για το 2026 στάθμευση στη Γερμανία αμερικανικών πυραύλων μεγάλου Βεληνεκούς τύπου Tomahawk.Eιδικοί εκτιμούν ότι αυτή θα ήταν μια «δραματική εξέλιξη» για την αποτρεπτική ικανότητα της Γερμανίας και του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, δεδομένου ότι οι πύραυλοι αυτοί θα άλλαζαν τις ισορροπίες απέναντι τη Μόσχα. Όπως αναφέρει ο ειδικός σε θέματα πολιτικής ασφάλειας Νίκο Λάνγκε στην ιστοσελίδα tagesschau.de, «υπάρχουν ρωσικοί πύραυλοι στο Καλίνινγκραντ που μας απειλούν» και η Γερμανία δεν διαθέτει το κατάλληλο «όπλο» για να απαντήσει.Η Ρωσία θεωρεί από την πλευρά της ότι οι συγκεκριμένοι αμερικανικοί πύραυλοι, που είναι σταθμευμένοι στη Γερμανία, θα μπορούσαν να επιφέρουν πλήγμα ακόμα και μέχρι τη Μόσχα, ζητώντας την απομάκρυνσή τους.Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, η ανάπτυξη Tomahawk βεληνεκούς άνω των 2.500 χλμ. στη Γερμανία συμφωνήθηκε το 2024 μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν από τους Δημοκρατικούς και του τότε Γερμανού καγκελαρίου Όλαφ Σολτς, με στόχο να καλυφθούν κενά της ευρωπαϊκής άμυνας.Το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο του Πενταγώνουν, αναφέρει ότι δεν θα αποσταλεί αμερικανικό τάγμα για ανάπτυξη πυραύλων Tomahawk στη Γερμανία. Αναλυτές στη Γερμανία φτάνουν μέχρι το σημείο να αφήσουν υπόνοιες ακόμα και για «υπόγεια συμφωνία» Μόσχας και Ουάσιγκτον για το συγκεκριμένο θέμα, με στόχο διαβουλεύσεις για το Ουκρανικό - χωρίς την Ευρώπη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.