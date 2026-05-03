«Έφυγε» με τον τρόπο που ήθελε... Τρεις χορεύτριες έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, χορεύοντας αισθησιακά μπροστά στο φέρετρο τεθνεώτος κατά τη διάρκεια κηδείας του στο στη νότια Ταϊλάνδη, τη Δευτέρα 20 Απριλίου.

Σύμφωνα με την οικογένεια του εκλιπόντος, η αντισυμβατική κηδεία πραγματοποιήθηκε για να τιμήσουν την τελευταία του επιθυμία.

Ο 58χρονος άνδρας, λίγο πριν πεθάνει στις 15 Απριλίου, είχε ζητήσει από τους οικείους του να μην πενθήσουν, με την κηδεία να θυμίζει περισσότερο πάρτι. «Ήταν ένας χαρούμενος, ζεστός άνθρωπος» σχολίασαν οι δικοί του στο δίκτυο Asia One. Εννοείται ότι η κηδεία/πάρτι έγινε viral σε όλη την Ασία...

Πηγή: skai.gr

