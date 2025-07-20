Το Ιράν αντικατέστησε τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας που είχαν υποστεί ζημιές στη διάρκεια των βομβαρδισμών που εξαπέλυσε τον Ιούνιο το Ισραήλ, όπως μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna, επικαλούμενο στρατιωτικό αξιωματούχο.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε στις 13 Ιουνίου άνευ προηγουμένου επίθεση εναντίον του Ιράν, με σκοπό όπως είπε να εμποδίσει τον ορκισμένο εχθρό του να αποκτήσει ατομική βόμβα, η οποία θεωρεί ότι συνιστά υπαρξιακή απειλή.

Η Τεχεράνη, που υπεραμύνεται του δικαιώματός της στην πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς, λέει ότι δεν έχει τέτοιες φιλοδοξίες στο στρατιωτικό επίπεδο.

Κατά τις 12 ημέρες του πολέμου, το Ισραήλ έθεσε στο στόχαστρο πυρηνικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί καθώς και επιστήμονες που εργάζονταν στην ανάπτυξη του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος σκοτώθηκαν.

"Ο σιωνιστής εχθρός επιδιώκει να καταστρέψει τις ικανότητες άμυνας του Ιράν και ορισμένα από τα αμυντικά συστήματά μας υπέστησαν ζημιές στη διάρκεια του πολέμου", δήλωσε ο αναπληρωτής επιχειρήσεων του ιρανικού στρατού Μαχμούντ Μουσαβί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Irna.

"Όμως, χάρη στις προσπάθειες των συντρόφων μου, τα συστήματα όπου υπέστησαν ζημιές αντικαταστάθηκαν και αναπτύχθηκαν σε προκαθορισμένες τοποθεσίες", πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίζει ποιοι εξοπλισμοί ούτε πότε.

Η ιρανική αντιαεροπορική άμυνα περιλαμβάνει συστήματα όπως το Bavar-373 και το Khordad-15, που κατασκευάζονται εντοπίως, και σχεδιάστηκαν για να αντικρούουν πυραύλους και αεροσκάφη.

Το Ιράν είχε εγκαταστήσει το 2016 ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα S-300, μετά την επίτευξη το 2015 συμφωνίας στη Βιέννη για το πρόγραμμά του πυρηνικής ενέργειας με τις μεγάλες δυνάμεις (Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία, Κίνα, Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες).

Έπειτα από πόλεμο 12 ημερών κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ιράν και στο Ισραήλ τέθηκε σε ισχύ στις 24 Ιουνίου.

Τουλάχιστον χίλιοι άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ιράν στη διάρκεια του πολέμου, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές. Το Ισραήλ από την πλευρά του έκανε λόγο για τουλάχιστον 28 νεκρούς.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμμαχος του Ισραήλ, βομβάρδισαν από την πλευρά τους στις 22 Ιουνίου την υπόγεια εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου στο Φορντό, νότια της Τεχεράνης, και πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ισφαχάν και στη Νατάνζ (κέντρο).

Η ακριβής έκταση των ζημιών δεν είναι γνωστή.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε την επίθεσή του τον Ιούνιο ενώ το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονταν από τον Απρίλιο για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Οι συνομιλίες ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον έχουν διακοπεί από τότε.

Η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία προβλέπουν να διεξαγάγουν αυτήν την εβδομάδα νέες συζητήσεις με το Ιράν, δήλωσε σήμερα γερμανική διπλωματική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο και μετέδωσε το ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο ενημερωμένη πηγή για το ζήτημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

