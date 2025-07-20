Λογαριασμός
Πανικός στην Ινδονησία: Επιβάτες πηδούν για να σωθούν από φλεγόμενο πλοίο - Τουλάχιστον 5 νεκροί (Βίντεο)

Τα σωστικά συνεργεία επιφορτίζονται με το έργο διάσωσης πάνω από 260 ατόμων - Έχουν τραυματιστεί 18 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά

UPDATE: 20:08
Ινδονησία

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 300 διασώθηκαν όταν ένα φεριμπότ τυλίχθηκε στις φλόγες σήμερα, στα ανοιχτά της Κελέβης, στην κεντρική Ινδονησία, σύμφωνα με την ακτοφυλακή.

Η φωτιά ξέσπασε ενώ το πλοίο έπλεε στα ανοιχτά της βόρειας ακτής του νησιού και κατευθυνόταν στην πόλη Μανάντο, ανέφερε η ινδονησιακή υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας. «Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, οι δύο δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη. Συνολικά διασώθηκαν 284 επιβάτες», πρόσθεσε.

Ορισμένοι από τους επιβάτες φόρεσαν σωσίβια και πήδηξαν στη θάλασσα για να σωθούν.

Ψαράδες της περιοχής βοήθησαν στην εκκένωση του πλοίου.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της Μανάντο δείχνει ένα σκάφος της ακτοφυλακής να ρίχνει νερό στο φεριμπότ, απ’ όπου αναδύεται ακόμη μαύρος καπνός.

α ναυτικά δυστυχήματα είναι συχνό φαινόμενο σε αυτό το αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας με τα 17.000 νησιά και συνήθως οφείλονται στις κακές καιρικές συνθήκες ή τη μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Στις 3 Ιουλίου ένα πορθμείο βυθίστηκε στα ανοιχτά του Μπαλί, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 19 άνθρωποι.

