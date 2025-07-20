Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 300 διασώθηκαν όταν ένα φεριμπότ τυλίχθηκε στις φλόγες σήμερα, στα ανοιχτά της Κελέβης, στην κεντρική Ινδονησία, σύμφωνα με την ακτοφυλακή.

TERRIFYING SCENES: Ferry carrying 280 people bursts into flames off Indonesia, forcing passengers to jump into sea. Rescue crews save over 260, search ongoing for missing. 18 injured, including children. pic.twitter.com/C3NnE6tMKN July 20, 2025

Η φωτιά ξέσπασε ενώ το πλοίο έπλεε στα ανοιχτά της βόρειας ακτής του νησιού και κατευθυνόταν στην πόλη Μανάντο, ανέφερε η ινδονησιακή υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας. «Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, οι δύο δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη. Συνολικά διασώθηκαν 284 επιβάτες», πρόσθεσε.

🚢 Ferry with 280 passengers catches fire off the coast of Indonesia — people jumped into the water to survive



There were 280 people on board when a fire broke out on the vessel. In panic, passengers jumped overboard to escape the flames.



According to local journalists, rescue… pic.twitter.com/VmDlps2m5q — NEXTA (@nexta_tv) July 20, 2025

Ορισμένοι από τους επιβάτες φόρεσαν σωσίβια και πήδηξαν στη θάλασσα για να σωθούν.

Ψαράδες της περιοχής βοήθησαν στην εκκένωση του πλοίου.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της Μανάντο δείχνει ένα σκάφος της ακτοφυλακής να ρίχνει νερό στο φεριμπότ, απ’ όπου αναδύεται ακόμη μαύρος καπνός.

α ναυτικά δυστυχήματα είναι συχνό φαινόμενο σε αυτό το αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας με τα 17.000 νησιά και συνήθως οφείλονται στις κακές καιρικές συνθήκες ή τη μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Στις 3 Ιουλίου ένα πορθμείο βυθίστηκε στα ανοιχτά του Μπαλί, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 19 άνθρωποι.

